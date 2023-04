Orden und Preise sind Mo­mentaufnahmen. Sie sind keine Leistungsnachweise, sondern Botschaften des Verleihers. Frank-Walter Steinmeier, der den allerhöchsten deutschen Orden als Bundespräsident qua Amt erhält, versuchte bei der Auszeichnung Angela Merkels den Eindruck der Exklusivität zu vermitteln. Doch es gibt keine Obergrenze. Und über die Verleihungen der Großkreuze an Adenauer und an Kohl inmitten und direkt zum Ende ihrer Kanzlerschaften wurde seinerzeit nur in vergleichsweise dürren Worten berichtet.

Der Kanzler der Einheit galt nur kurze Zeit später wegen der Spendenaffäre als Persona non grata und Fall für den Staatsanwalt. Es brauchte Zeit und Mühen, bis sich das wieder änderte.

Man hätte vorbeugen können, auch Merkel

So ist es nun Steinmeier, der Merkel in ein Walhalla befördert, das er selbst geschaffen hat. Das Lob ihrer Erfahrungen, ihrer Lebensleistung, ihrer „Kanzlerinnenschaft“ in einem System von „sehr männlich geprägten Regeln“ und die Aufzählung der Anfeindungen, denen Angela Merkel ausgesetzt war, fallen in eine besondere Zeit, in eine Zeitenwende. Die Auszeichnung wäre, wie bei Kohl, un­mittelbar am Ende der Amtszeit einleuchtender gewesen. Heute, da die Schwächen bei aller bleibenden Bewunderung für den Knochenjob von 16 Jahren im Kanzleramt offen zutage liegen, belässt es Steinmeier dabei, „neues Nachdenken“ angesichts des russischen Angriffskriegs zu fordern.

Ja, dieser Bruch zwingt uns, Positionen zu überprüfen. Aber wer hat uns in diese Position ge­bracht? Gerade wer sich als Anwalt Osteuropas versteht, hätte vorbeugen können. Auch der Umgang mit der Flüchtlingskrise, die sich dann doch nicht wiederholen sollte, aber nun im Gegenteil andauert und anschwillt, ist alles andere als ein Ruhmesblatt.

Das irritierende Beharren Angela Merkels darauf, im Grunde alles richtig gemacht zu haben, hat Steinmeier nun noch einmal geadelt. Er hat seinen Orden schon sicher. Aber die Po­litik, an der auch er beteiligt war, hat keinen verdient.