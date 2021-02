Steinmeier in Hanau : „Der Staat konnte nicht schützen“

Am ersten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau mit neun Toten hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor Hinterbliebenen besorgt darüber gezeigt, dass der Staat das notwendige Vertrauen der betroffenen Bürger verlieren könne. Er sei „zutiefst bedrückt, dass unser Staat sein Versprechen von Schutz, Sicherheit und Freiheit, das er allen gibt, die hier gemeinsam friedlich leben, gegenüber Ihren Angehörigen nicht hat einhalten können“, sagte der Bundespräsident.

„Ich weiß: Das berührt Ihr Vertrauen in diesen, in unseren, in Ihren Staat.“ Der Staat aber brauche dieses Vertrauen. Das gelte auch für die Justiz und die Polizei. Gerade Polizisten müssten in extremen Situationen oft sehr viel aushalten und leisten, was oft nicht gesehen und respektiert werde. Zugleich seien der Staat und alle, die in ihm Verantwortung trügen, nicht unfehlbar. Wo es Fehler oder Fehleinschätzungen gegeben habe, „da muss aufgeklärt werden“, sagte das Staatsoberhaupt.

Verlorenes Vertrauen wiedergewinnen

Aufklärung und Aufarbeitung seien die „Bringschuld des Staates gegenüber der Öffentlichkeit und vor allem gegenüber den Angehörigen“. Nur in dem Maße, in dem diese Bringschuld abgetragen werde, könne verlorenes Vertrauen wieder wachsen.

Am 19. Februar 2020 hatte ein 43 Jahre alter Deutscher in zwei Bars in Hanau neun Menschen mit ausländischer Herkunft ermordet. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Es hatte von Seiten der Hinterbliebenen Kritik vor allem an der Polizei gegeben. So waren Notrufe während der Tat ins Leere gelaufen. Auch wurde gefragt, warum der Täter, bei dem 2002 eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden war, Schusswaffen besitzen konnte.

Der Täter habe sich das Recht angemaßt, „zu entscheiden, wer hierhergehört und wer nicht“ – und auch das Recht, „über Leben und Tod anderer zu entscheiden“, sagte Steinmeier am Freitag vor den Hinterbliebenen. Zwar seien die Opfer zufällig gewesen, weil sie gerade dort gewesen seien, wo der Täter seinen mörderischen Plan ausführen wollte. Doch zugleich seien sie „alles andere als zufällig“ gewesen.

„Weil sie in der hasserfüllten Vorstellung des Täters nicht hierher gehörten, waren sie das präzise Ziel seines tödlichen Plans.“ Auch deswegen habe die Tat ein solches Entsetzen ausgelöst, gerade unter den „Menschen mit Einwanderungsgeschichte“. Denn sie wüssten: „Jeder andere von ihnen hätte Opfer dieses mörderischen Anschlags werden können.“

„Gezielt gesteuerter Hass“

Die Morde von Hanau seien genau wie der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und das Attentat auf die Synagoge in Halle kein Zufall gewesen, sondern „von gezielt gesteuertem Hass initiiert, die Täter davon ermutigt“. Diese Weltsicht, die von Hass und Vernichtungsfantasien bestimmt sei, werde „immer noch, Tag für Tag, verbreitet – von Menschenfeinden, die wissen, was sie tun“.

Die Bürger rief Steinmeier dazu auf, trotz der schrecklichen Tat zusammenzuhalten. Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland lehne Hass und Abgrenzung ab. „Lasst nicht zu, dass die böse Tat uns spaltet“, sagte der Bundespräsident. Viele hätten in Hanau nach der Tat Mitgefühl und Solidarität gezeigt und Hilfe geleistet. „Übersehen wir nicht die bösen Geister in unserer Mitte – den Hass, die Ausgrenzung, die Gleichgültigkeit. Aber lasst uns glauben an den besseren Geist unseres Landes, an unsere Kraft zum Miteinander, zum gemeinsamen Wir!“