Bundespräsident : Steinmeier: „Lassen Sie sich impfen!“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eindringlich dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Jeden Tag, mit jeder Impfung befreien wir uns ein Stück mehr aus den Fängen der Pandemie und holen uns unser Leben zurück“, sagte er in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. „Zeigen Sie Verantwortung für sich und für andere. Lassen Sie sich impfen!“

Steinmeier sagte, mehr Menschen müssten den vollständigen Impfschutz haben, um abermalige Beschränkungen durch neue Virusvarianten zu vermeiden. „Erst dann sind wir mit hoher Sicherheit vor schweren und tödlichen Verläufen der Infektion geschützt“, sagte Steinmeier. Er rief die Bürger dazu auf, sich an ihre Hausärzte oder eines der mehr als 400 Impfzentren zu wenden.

Eine möglichst hohe Impfquote schütze auch Schulkinder und diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten, so der Bundespräsident. Genauso gehe es darum, dass etwa Geschäfte, Betriebe, Kultureinrichtungen und Restaurants geöffnet bleiben könnten. „Ich bin stolz und glücklich, wenn ich sehe, was diese Gesellschaft in den vergangenen anderthalb Jahren bewiesen hat: Solidarität, Vernunft, Disziplin, Erfindergeist und gegenseitige Hilfe“, sagte Steinmeier. Gerade jetzt zähle all das noch einmal besonders.

In Deutschland sind derzeit rund 43 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Zuletzt kamen die Impfungen allerdings nicht mehr ganz so zügig voran wie noch vor einigen Wochen.