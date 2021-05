Kritik an Schulpolitik : Steinmeier: Krise entblößt Schwächen im deutschen Bildungssystem

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) verleiht den Deutschen Schulpreis 2021 Spezial in der Kategorie „Selbstorganisiertes Lernen ermöglichen“ an die Städtische Gesamtschule Münster-Mitte in Nordrhein-Westfalen (Aufnahme vom Montag in Berlin). Bild: dpa