Steinmeier in Sachsen : Es geht uns zu gut, also wählen wir AfD

Nach zweieinhalb Stunden an der „Kaffeetafel“ war der Bundespräsident zwar nicht verwirrt. Aber auf einen Gegensatz wies er doch ausdrücklich hin. Ausgiebig hatte er im sächsischen Pulsnitz mit 14 Bürgern – drei von ihnen Bürgermeister, die anderen Frauen und Männer aus unterschiedlichen Berufen und Altersgruppen – gesprochen. Ein vorheriger Rundgang durch die Stadt hatte bei ihm einen guten Eindruck hinterlassen, er erwähnte die mit sechs Prozent niedrige Arbeitslosigkeit – Pulsnitz liegt tatsächlich nahe an der Vollbeschäftigung –, er ließ aber auch die zahlreichen kritischen Bemerkungen seiner Gesprächspartner nicht aus. Und die hohen Wahlergebnisse für die AfD.

Frank-Walter Steinmeier war mit seiner Frau Elke Büdenbender zum Gespräch nach Sachsen gekommen, um mehr zu erfahren über das, was für ihn nach Ablehnung der etablierten Politik aussieht. Es war ein ehrliches Bild, das seine Gesprächspartner für ihn entwarfen, die Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel wurde angesprochen, war aber nicht das dominierende Thema.

Viele am Tisch hatten vielmehr individuelle Gründe zur Klage, etwa die Verdienstmöglichkeiten in der Pflegebranche, die dort schlechte Nachwuchssituation, überhaupt das fehlende Geld oder aber der enorme Arbeitsaufwand, den es für Mittelständler gebe, wenn sie erfolgreich sein wollten. Auch wurde kritisiert, dass junge Menschen sich zu häufig für ein Studium entscheiden und zu selten für eine Ausbildung im Handwerk. So ging es durch die individuellen Alltage. Doch ebenso wurde viel Zufriedenheit geäußert. „Uns geht es gut“, war mehrfach zu hören, oder: „Ich bin gut gestellt.“ Vom „Jammern auf hohem Niveau“ war die Rede. Es wurde sogar die These vertreten, „uns geht es zu gut“.

Es war eine Zwiespältigkeit, die bei der Frage nach der Motivation, AfD zu wählen, schon lange auftaucht. Ökonomische Motive mögen eine Rolle spielen, aber sind keineswegs die entscheidende oder gar alleinige Erklärung. Nur ein ausdrücklich der AfD zuzurechnender Gesprächsteilnehmer saß am Tisch. Dennoch waren von anderen, die keine formale Nähe zur AfD vermuten ließen, verständnisvolle Äußerungen in Richtung der Partei zu hören. Ein Teil der Wähler stimme für die AfD aus Protest, andere aber einfach der konservativen Werte wegen. Das sei zu respektieren. „Man kann die nicht alle als Nazis darstellen“, war zu hören, auch nicht alle AfD-Wähler als Rechtsextremisten. Oder: Die Partei fülle nun mal eine Lücke. Sie werde so schnell nicht wieder verschwinden.

Mehrfach wurde Steinmeier mit der Einschätzung konfrontiert, man fühle sich an die Situation erinnert, wie sie am Ende der DDR geherrscht habe. Da habe eine Partei alles entschieden. Das wolle man nicht wieder haben. Einer berichtete von Gesprächen mit älteren Menschen, die die Situation in den beiden deutschen Diktaturen im vorigen Jahrhundert mit der heutigen Zeit verglichen oder kritisierten, dass Angela Merkel mit geringer Mehrheit im Bundestag nun seit 14 Jahren Kanzlerin sei. Ganz selbstverständlich und ohne Aggression fiel das Wort von der „Parteiendiktatur“. Der gelegentlich erstaunt wirkende Bundespräsident wies auf die Gesetzmäßigkeiten der Demokratie hin.

Frank-Walter Steinmeier, der als Außenminister lange Jahre den größten Teil seiner Aufmerksamkeit den internationalen Angelegenheiten gewidmet hat, dessen „Steinmeier-Formel“ gerade jetzt beim jüngsten Treffen im Normandie-Format zur Beilegung der Ukraine-Krise eine wichtige Rolle spielt, hat sich als Bundespräsident von Anfang an sehr darauf konzentriert, Deutschland zu bereisen und zu verstehen.