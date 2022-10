Steinmeier in der Ukraine : Imagepflege im Luftschutzkeller

Im dritten Anlauf hat es Frank-Walter Steinmeier nach Kiew geschafft. Die Reise ist vor allem für ihn wichtig: Er will sein in der Russlandpolitik ramponiertes Image aufbessern.

Am Dienstag ist Frank-Walter Steinmeier, gut vier Monate nach seinem ersten Anlauf im April, endlich nach Kiew gelangt, aber er ist gleich weiter gefahren. Er hat sich für seinen Besuch die Kleinstadt Korjukiwka im Oblast Tschernihiw ausgesucht, 200 Kilometer nordöstlich der ukrainischen Hauptstadt. Dort ist er im Oktober vorigen Jahres schon einmal gewesen. Denn dort, unweit der Grenze zu Belarus, hatte im März 1943 ein Massaker der SS stattgefunden; geschätzt 6700 Menschen waren ermordet worden. Es war nach einem Partisanenangriff die größte sogenannte Strafaktion, die deutsche Einheiten an der nichtjüdischen Bevölkerung eines überfallen Staates verübt hatten.

Der Bundespräsident hatte im vorigen Jahr Gedenkstätten in der Stadt besucht und auch deren Bürgermeister kennengelernt. Der soll ihm gesagt haben, dass er sich eine Partnerschaft mit einer deutschen Stadt wünsche, heißt es aus Steinmeiers Umfeld. Der Bundespräsident hatte daraufhin Kontakt mit der Gemeinde Waldkirch im Breisgau in Baden-Württemberg hergestellt. Erst am Freitag stimmte der dortige Gemeinderat für eine Partnerschaft mit Korjukiwka. Steinmeier brachte den Anbahnungsbeschluss sozusagen als Geschenk mit in die Stadt.