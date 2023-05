In seiner Rolle als erster Erinnerungspolitiker und Identitätsstifter der Republik ist Frank-Walter Steinmeier wie alle Bundespräsidenten vor ihm mit dem konfrontiert, was Theodor Heuss „die Tragik der deutschen Geschichte“ genannt hat: Die Demokratie, so der erste Bundespräsident, sei hierzulande „immer in der Folge, im Schatten des politisch-militärischen Besiegtseins in die deutsche Geschichte getreten, ohne aus sich heraus eine tragende und bindende, irgendeinem Tag, irgendeinem Ereignis zugehörende symbolhafte Legende zu schaffen“. Worauf Heuss anspielte, war damals jedem Zuhörer im Bundestag klar. Die Jahreszahlen 1848, 1918 und 1945 brauchte er dafür nicht zu nennen.

Das Datum, an dem Heuss diese Worte sprach, steht beispielhaft für die „Tragik“, die er beschrieb: der 7. September 1950. Auf der Suche nach einem identitätsstiftenden Ereignis für die junge Demokratie hatte die Bundesregierung kurzerhand den Jahrestag des ersten Zusammentretens von Bundestag und Bundesrat zum „Nationalen Gedenktag des deutschen Volkes“ erhoben. Aber diesem Ereignis fehlte offenbar das Zeug zur „symbolhaften Legende“; der Gedenktag wurde nach einigen Jahren wieder abgeschafft.