Das offizielle Deutschland hat am Amtssitz des Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue gemeinsam mit offiziellen Vertretern der Ukraine, aber auch mit Geflüchteten und Künstlern aus der Ukraine, an den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022 erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in seiner Ansprache, Deutschland bewundere den Mut, die Kraft und den Willen der Ukrainer, ihre Freiheit zu verteidigen und bekundete: „Wir stehen in Solidarität an Ihrer Seite.“

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Der russische Diktator Wladimir Putin wolle „die Ukraine als eigenständige Nation vernichten“. Völkerrecht, Menschenwürde und Frieden – „all das bedeutet Putin nichts“. Alles, worauf das gemeinsame Zusammenleben in Europa aufgebaut sei, „zählt für ihn nicht“. Was die Unterstützung Deutschlands für den ukrainischen Widerstand betreffe, so versprach Steinmeier auf Deutsch und Ukrainisch: „Auf Deutschland ist Verlass.“ Bis zum Ende des Krieges, aber auch danach werde die Ukraine auf starke wirtschaftliche und militärische Unterstützung angewiesen sein, Deutschland werde auch dabei an ihrer Seite stehen.

Nirgends, so Steinmeier, wünsche man sich den Frieden mehr als in der Ukraine selbst. Doch ein „Scheinfriede“, der das Land der Willkür der Besatzer überlässt, sei inakzeptabel, das Ziel müsse ein „gerechter Friede“ sein, so der Bundespräsident mit Blick auf die Unterstützer eines Appells zum sofortigen Waffenstillstand und Einstellen der militärischen Unterstützung für die Ukraine, den die Publizistin Alice Schwarzer und die linksnationalistische Politikerin Sahra Wagenknecht (Linke) publiziert hatten. Deren Demonstrations-Aufruf wird von ihrer Partei nicht unterstützt, wohl aber von führenden AfD-Politikern.

„Es ist Russland, das diesen Krieg verlängert“

Was Friedensgespräche betrifft, sagte Steinmeier: „Ob die Weltmacht China dabei eine konstruktive Rolle spielen will, ist noch fraglich.“ Wenn dem so sei, solle Peking nicht nur mit Moskau sprechen, sondern auch mit Kiew, es sei Russland, „das seinen Nachbarn brutal überfallen hat“. Und weiter: „Es ist Russland, das diesen Krieg verlängert. Nicht die Ukraine verweigert sich dem Frieden, es ist Russland“, sagte Steinmeier und weiter: „Erst wenn sich russische Truppen zurückziehen, öffnet das den Weg für den Frieden.“ Es könne für Russland „keinen Sieg geben in diesem verbrecherischen Krieg“. Putin lasse zerstören und morden, lasse ukrainische Kinder verschleppen und lasse „selbst die eigenen Soldaten jeden Tag sinnlos verbluten“.

Für die Ukraine übermittelte Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Video-Botschaft nach Berlin. Der Präsident, der sich nach dem Überfall nicht ins Exil geflüchtet, sondern den Kampf gegen die Invasoren aufgenommen hatte, erinnerte an das Scheitern der Diplomatie vor dem Angriff, an vergebliche europäische Hoffnungen, „dass wirtschaftliche Beziehungen russische Panzerkolonnen aufhalten können“. Selenskyj berichtete, dass Russland die Trümmer der zu 90 Prozent zerstörten Stadt Mariupol in Schotter zum Straßenbau verwandeln lasse und sagte, man dürfe es nicht erlauben, „die Ukraine in Betonschotter zu verwandeln“.

Selenskyj schickt einen Video-Appell

An die Deutschen und ihre Staatsführung wandte sich der ukrainische Präsident mit den Worten: „Deutsches Volk, Herr Bundespräsident! Herr Kanzler, Olaf!, jetzt ist die Zeit, wo man mit unserem Mut und unseren Waffen Frieden wiederherstellen und eine historische Sicherung gegen jegliche Aggression schaffen kann.“ Dafür könnten die Soldaten und Verteidiger in der Ukraine sorgen, „zusammen mit Ihnen! Zusammen mit allen auf der Welt, die das Leben schätzen“.