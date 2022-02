Steinmeiers zweite Amtszeit : Der Präsident der Mehrheit

Die zweite Wahl Frank-Walter Steinmeiers zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland verlief so glatt wie seine erste. Wieder wurde er im ersten Wahlgang gewählt, wieder mit einer überwältigenden Mehrheit. Das war keine Überraschung. Die Parteien der Regierungskoalition hatten sich für Steinmeiers Wiederwahl ausgesprochen, und auch die Union bescheinigte ihm „hohe innenpolitische Anerkennung“ und „besondere außenpolitische Kompetenz“. Die von der Linkspartei und der AfD unterstützten Kandidaten brauchte Steinmeier nicht zu fürchten. Auch nicht die Kandidatin der „Freien Wähler“, obwohl der Ruf, Deutschland müsse endlich eine Präsidentin bekommen, schon sehr lange erschallt („Frau statt Rau“).

Mit einer Wettbewerberin, mit der auch noch in einem zweiten oder gar dritten Wahlgang zu rechnen gewesen wäre, hätte Steinmeier nur rechnen müssen, wenn die Union die Bundestagswahl gewonnen und ein Brautgeschenk für die Grünen gebraucht hätte. Nach dem Wahldebakel war jedoch vor allem die CDU so erschöpft und mit sich selbst beschäftigt, dass sie darauf verzichtete, nach einer Kandidatin zu suchen, um diese in ein letztlich aussichtsloses Rennen gegen den populären Steinmeier zu schicken.

Nicht jeder ist ein Gauck

CDU und CSU hätten dann auch eine Begründung dafür finden müssen, warum sie einen Präsidenten nicht mehr wollten, für den sie 2017 gestimmt hatten, wenn auch schon damals aus Verlegenheit. Zwar meinen manche in der Union nicht ganz zu Unrecht, hin und wieder schimmere Steinmeiers sozialdemokratische Herkunft durch. Doch nur in den Reihen der AfD fand sich ein Abgeordneter, der ihn als „Spalter und Hetzer“ sowie „den schlimmsten Bundespräsidenten aller Zeiten“ beschimpfte. Das war die Retourkutsche dafür, dass Steinmeier den tatsächlichen Hassern und Hetzern in den Parlamenten, auf den Straßen und im Internet wieder und wieder den Spiegel vorhält, der dann zwangsläufig geifernde Gesichter zeigt.

Wer bei Steinmeier den Willen zur Spaltung ausmacht, der hält sicher auch Putin für einen Friedensengel. Steinmeier betrachtet es als eine seiner wichtigsten Aufgaben, den Zen­trifugalkräften in Politik und Gesellschaft entgegenzuwirken. Seine Sorge über die Radikalisierung des Streits in Deutschland und das Verblassen der Lektionen aus der Geschichte hat er schon so oft geäußert, dass die Wirkung seiner Reden bei denen nachzulassen droht, die besonders gut zuhören müssten.

Steinmeiers wohlwollende Kritiker hoffen dagegen immer noch auf einen Satz, der über seiner Präsidentschaft wehen könnte wie der „Tag der Befreiung“ über der von Weizsäckers, der „Ruck“ über Herzogs oder „Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ über der kurzen Amtszeit Wulffs. Ein Bundespräsident, der die Bürger mit noch Ungehörtem zum Nachdenken bringen will, bewegt sich freilich auf einem schmalen Grat, wie nicht nur das letztgenannte Beispiel zeigt. Nicht jeder ist ein Gauck.

Goldene Regel von Maß und Mitte

Das Grundgesetz verlangt auch nicht, dass der Bundespräsident eine Art politischer Alleinunterhalter sein muss. Für den „Wumms“ in der deutschen Politik ist nicht das Staatsoberhaupt zuständig, sondern der Bundeskanzler. Der Bundespräsident steht im Verfassungsgefüge für den Blick auf das große Ganze, für Überparteilichkeit und für Stabilität – die an keiner Stelle eine Selbstverständlichkeit ist. Zwei Rücktritte und die Diskussionen über die Würde des Amtes offenbarten, dass der Staat selbst an seiner Spitze Erschütterungen ausgesetzt sein kann.

Steinmeier ist erst der fünfte von zwölf Bundespräsidenten, der in eine zweite Amtszeit geht. Sie ist die schwierigere. Komplett neu erfinden kann und will Steinmeier sich nicht. Regierungs(bildungs)krisen wie 2017, als er die SPD an ihre staatspolitische Verantwortung erinnern musste, gibt es zum Glück nicht oft. Was also bleibt ihm? Dienste zu leisten, die man nicht geringschätzen sollte: ein offenes Ohr für die Nöte und Ängste der Bürger haben, Mut machen, Brücken bauen, Stimme der nicht Gehörten und der Schweigenden zu sein, auch jener, die sich nicht mehr von den Parteien vertreten fühlen. Das Volk sollte in seinem Bundespräsidenten nicht nur den Mahner erkennen können, sondern auch den Versteher.

SPD und Grüne sind bei ihrem Vorhaben, die Republik umzubauen, so fixiert auf die Minderheiten aller Art, dass sie aus den Augen verlieren, was die vielen Bürger umtreibt, die meinen, keinen Minderheitenschutz zu benötigen, sondern mittlerweile einen Mehrheitsschutz. Der Bundespräsident muss auch und gerade der Präsident dieser Bürger sein. Die Ampelkoalition wird des öfteren an die goldene Regel von Maß und Mitte erinnert werden müssen. Wer wäre dazu berufen, wenn nicht der Bundespräsident?