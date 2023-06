Steinmeier beim Kirchentag : „Es ist auch Zeit für Waffen“

In Nürnberg ist am Mittwochabend der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag mit einem großen Gottesdienst eröffnet worden. Das im zweijährigen Rhythmus stattfindende Laientreffen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Jetzt ist die Zeit“, das dem Umkehrruf Jesu am Anfang des Markusevangeliums entnommen ist. Der gastgebende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sagte in seiner Predigt, die Aufforderung zur Umkehr sei so aktuell wie lange nicht.

„Ja, wir wollen unser Leben neu ausrichten“, sagte Bedford-Strohm und rief die Älteren im Land auf, auch die Interessen kommender Generationen zu beachten. „Kämpft mit für unsere Kinder“, forderte Bedford-Strohm. Künftig dürfe man Wachstum „nicht mehr am Wachstum des materiellen Wohlstands festmachen, sondern am Wachstum des Beziehungswohlstands“, sagte Bedford-Strohm. „Und wir werden unsere Freiheit nicht mehr danach beurteilen, wie hoch der Tachometer gehen darf, sondern danach, ob wir uns schöpfungsgemäß fortbewegen.“

Bedford-Strohm sprach auch den Konflikt in der Ukraine an und nannte ihn einen „illegalen und unmoralischen Angriffskrieg“. Es wird erwartet, dass die Debatte über die Friedensethik auf dem Nürnberger Kirchentag neben dem Klimaschutz das bestimmende Thema sein wird. Bedford-Strohm rief die Teilnehmer dazu auf, „ernst zu diskutieren“ und „um die besten Lösungen zu ringen“.

Im Anschluss an den Eröffnungsgottesdienst wandte sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Teilnehmer des Kirchentags. Steinmeier sagte, Christen müssten die Frage nach der Vereinbarkeit von Waffenlieferungen an die Ukrainer mit dem christlichen Friedensgebot als besonders quälend empfinden. „Ja, dieser Krieg stürzt uns Christen in ein tiefes Dilemma“, sagte Steinmeier, der der Kirchentagsbewegung eng verbunden ist und vor seiner Wahl zum Staatsoberhaupt selbst als Kirchentagspräsident vorgesehen war. „Ich verstehe, dass viele von Euch eine tiefe Sehnsucht nach Frieden haben.“ Es gebe auf dem Kirchentag auch Forderungen nach einem schnellen Frieden. Auch solche Stimmen müssten in der Debatte zu Gehör kommen, sagte Steinmeier.

Spürbar weniger Teilnehmer als vor der Pandemie

Das Wort vom „Nie wieder“ nach dem Zweiten Weltkriege bedeute aus seiner eigenen Sicht jedoch, dass „wir einem Land zur Seite stehen, in dem ein brutaler Aggressor schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen lässt.“ Deutschland wolle zwar Frieden. „Aber es muss ein gerechter Friede sein“, sagte Steinmeier. „Auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde: Es ist auch Zeit für Waffen.“

Steinmeier blickte auch auf die deutsche Russlandpolitik, die er selbst als Außenminister jahrelang selbst mitbestimmte. „Ihr wisst, dass Generationen von Politikerinnen und Politikern auch hier in Deutschland für die Wahrung des Friedens in Europa gearbeitet haben“, sagte Steinmeier. „Viele haben alles Menschenmögliche versucht, um zu verhindern, dass Europa noch einmal zurückfällt in eine Zeit des Krieges, der Aggression, der Gewalt. Dann aber kam der 24. Februar 2022. Dieser Tag veränderte alles, markiert einen Epochenbruch. Wir müssen neu denken, wir müssen neu handeln.“

Der Bundespräsident ging auch auf die schwindende Bedeutung der Kirchen ein und lobte die ehrenamtliche Arbeit, die dort geleistet wird. „Ihr gebt Kindern Nachhilfe, Ihr unterstützt die Schwachen, Ihr betreut Kranke und Pflegebedürftige, Ihr kümmert Euch um die, die neu sind in unserem Land – im letzten Jahr waren das vor allem Menschen aus der Ukraine“, würdigte Steinmeier. Doch das Engagement in Kirchen, Vereinen und Hilfsorganisationen schwinde, klagte Steinmeier und warb daher für seinen Vorschlag eines verpflichtenden Dienstjahres.

Der Nürnberger Kirchentag dauert bis zum Sonntag. Auf dem Programm stehen 2000 Veranstaltungen, unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder (SPD). Söder wandte sich am Mittwoch zur Eröffnung nochmals gegen das Vorhaben der Ampel-Koalition, die Staatsleistungen an die Kirchen abzulösen. „Ich bin gegen die Pläne“, sagte Söder.

Die Teilnehmerzahlen am Nürnberger Kirchentag bleiben hinter denen früher Kirchentage zurück. Die Veranstalter teilten am Mittwochmittag mit, dass sich bislang weniger als 60 000 Dauerteilnehmer angemeldet haben. Beim vergangenen Kirchentag vor der Pandemie 2019 in Dortmund waren es 80 000, zuvor oft mehr als 100 000. Als mögliche Gründe für den Rückgang werden veränderte Gewohnheiten nach der Pandemie, aber auch der Rückgang der Kirchenbindung genannt.