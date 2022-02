Steinmeier überrascht : Ein kämpferischer Präsident

Frank-Walter Steinmeier richtet deutliche Worte an Putin. In der Innenpolitik sollte der Bundespräsident nicht nur Mahner sein, sondern auch Versteher.

Die zweite Wahl Frank-Walter Steinmeiers zum Bundespräsidenten verlief so glatt wie seine erste. Wieder wurde er im ersten Wahlgang gewählt, wieder mit einer überwältigenden Mehrheit. Das war keine Überraschung. Die Regierungsparteien hatten sich für Steinmeier ausgesprochen, und auch die Union bescheinigte ihm „hohe innenpolitische Anerkennung“ und „besondere außenpolitische Kompetenz“.

Das muss Schröder in den Ohren dröhnen

Überrascht hat der Bundespräsident an diesem Tag selbst – mit der Rede, die er hielt. Die Verurteilung der russischen Aggression gegen die Ukraine und seine direkt an Putin gerichteten Worte hätten deutlicher nicht sein können. So hat man Steinmeier, der als Außenminister durchaus Verständnis für Moskauer Argumente zeigte, noch nie gehört. Auch seinem früheren Chef Schröder muss diese Rede noch tagelang in den Ohren dröhnen.