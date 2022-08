Steinmeier zu Lichtenhagen : „Was in Rostock geschah, ist eine Schande für unser Land“

Gedenken an die ausländerfeindlichen Ausschreitungen vor 30 Jahren in Rostock-Lichtenhagen: Bundespräsident Steinmeier am Donnerstag am sogenannten Sonnenblumenhaus Bild: Reuters

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die ausländerfeindlichen Ausschreitungen im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen vor 30 Jahren als „Katastrophe mit Ansage“ bezeichnet und eine Mitverantwortung des Staates eingestanden. „Was in Rostock geschah, ist eine Schande für unser Land. Für diese Schande trägt die Politik große Mitverantwortung“, sagte Steinmeier am Donnerstag laut vorab verbreitetem Redetext bei einer Gedenkveranstaltung in Rostock.

Der Rechtsstaat habe die Pflicht gehabt, die mehr als 120 Menschen zu schützen, die damals in dem als Sonnenblumenhaus bekannt gewordenen Wohnblock eingeschlossen waren. Doch er habe sie alleingelassen, obwohl es bereits zuvor Warnsignale gegeben habe: Klagen der Anwohner über unhaltbare Zustände vor der Zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende in Lichtenhagen, eine teils hasserfüllte gesellschaftliche Debatte und Angriffe auf Ausländer in anderen Städten, etwa in Eberswalde oder Hoyerswerda. Staat und Zivilgesellschaft rief Steinmeier dazu auf, Lehren zu ziehen aus den „schlimmsten rassistischen“ Übergriffen seit der Gründung der Bundesrepublik.

Ein Mob von Randalierern und Rechtsextremen hatte in Lichtenhagen vom 22. bis zum 26. August 1992 teils unter Beifall von Schaulustigen vier Nächte lang versucht, eine zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und eine Unterkunft für vietnamesische Arbeiter zu stürmen und setzten diese zum Teil in Brand. Die Polizei bekam die Lage nicht unter Kontrolle. Die Bilder sorgten weltweit für Entsetzen.

Steinmeier warnte am Donnerstag in Rostock auch vor der Gefahr einer neuen Radikalisierung in Deutschland. „Das Risiko, dass die Spur der Gewalt nicht endet, ist hoch“, sagte er, „gerade jetzt, in einer Zeit, die uns herausfordert wie keines der letzten Jahrzehnte“. Eine besonders wichtige Lehre aus Lichtenhagen sei deshalb, dass sich in einer „Gesellschaft unter Veränderungsdruck“ der Weg der Radikalisierung anbiete, „weil er einfache Lösungen vorgaukelt“. Die einfachste aller Lösungen sei die Suche nach einem vermeintlich Schuldigen. „Es gilt für uns alle, wachsam zu sein für haarfeine Risse im Zusammenleben, wehrhaft gegen die Feinde dieser Gesellschaft und friedfertig im Umgang miteinander und solidarisch mit den Bedrohten“, mahnte Steinmeier.

Mehr zum Thema 1/

Die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wie stark steigende Energie- und Lebensmittelpreise besorgen und verunsichern viele Menschen in Deutschland. AfD und Linke haben bereits zu Protesten aufgerufen, die AfD kündigte gar einen „heißen Herbst“ an. Die Sicherheitsbehörden warnen vor einer möglichen Unterwanderung von Protesten durch Rechtsextreme.