Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Ukraine weiterhin Solidarität und Unterstützung zugesagt. „Deutschland ist heute, auch militärisch, der größte Unterstützer der Ukraine auf dem europäischen Kontinent. Und bei allen kontroversen, manchmal schrillen Debatten bin ich sicher: Wir werden es weiterhin sein“, sagte Steinmeier bei einer Gedenkstunde am Freitag in Berlin.

Gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hatte Steinmeier zu dem Gedenken aus Anlass des Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine ins Schloss Bellevue eingeladen. Dabei rief er auch zu einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges auf.

An die Adresse Russlands sagte Steinmeier: „Putin will siegen, mit aller Macht – aber die Wahrheit ist: Wer morden und töten lässt, wer die Ukraine kaputtbomben, Städte zerstören und Kinder verschleppen lässt, wer selbst die eigenen Soldaten Tag um Tag sinnlos verbluten lässt, der wird vor der Geschichte niemals als Sieger dastehen, der hat schon verloren.“ Deutschland sei nicht im Krieg, „aber dieser Krieg geht uns an“, sagte Steinmeier.

Steinmeiers Respekt für die Ukraine

Abermals sprach der Bundespräsident von einem „Epochenbruch, den wir erleben“. Das bedeute auch, Entscheidungen zu treffen, die bisher unvorstellbar gewesen seien. „Wir liefern Waffen in ein Kriegsgebiet, schwere Waffen, und wir unterstützen die Ukraine in einem militärisch nie da gewesenen Ausmaß, mit großer Anstrengung und großem Ernst.“ Die politischen Verantwortungsträger seien sich der großen Tragweite jeder einzelnen Entscheidung sehr bewusst. „Sie bewerten und entscheiden in Verantwortung für unser Land, für unser Bündnis und für die Ukraine. Ich meine: Dafür verdienen sie Vertrauen und Respekt“, so der Bundespräsident.

Jeder konstruktive Vorschlag auf dem Weg zu einem gerechten Frieden sei hochwillkommen. „Ob die Weltmacht China eine solche konstruktive Rolle spielen will, ist fraglich“, sagte Steinmeier. China müsse dann nicht nur mit Moskau, sondern auch mit Kiew sprechen und unter dem Dach der Vereinten Nationen für Frieden eintreten.

An der Gedenkveranstaltung nahmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundesratspräsident Peter Tschentscher sowie Mitglieder des Kabinetts teil.

Mehr zum Thema 1/

Der Bundespräsident hob hervor, nicht die westliche Verteidigungshilfe verlängere den Krieg, es sei vielmehr Russland. „Nicht die Ukraine und auch nicht ihre Verbündeten verweigern sich dem Frieden – es ist Russland.“ An der zentralen Veranstaltung zum Kriegsbeginn im Schloss Bellevue nahmen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und zahlreiche Mitglieder seines Kabinetts teil. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundesratspräsident Peter Tschentscher (beide SPD) waren gekommen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte der Bundesregierung für die Unterstützung. „Deutschland hilft uns“, sagte Selenskyj, der nach Steinmeiers Rede zugeschaltet wurde. Dabei bat er auch darum, die Unterstützung für sein Land aufrechtzuerhalten. „Wir sind in der Lage, schon in diesem Jahr der russischen Aggression ein Ende zu bereiten“, sagt Selenskyj laut Übersetzerin. Und dann werde niemand mehr eine Aggression wagen, „wenn er weiß, dass die freie Welt entschlossen genug ist, die Freiheit zu verteidigen“.