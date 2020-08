Steigende Infektionszahlen : Offenbach als Vorreiter?

Offenbach hat viel in Informationskampagnen investiert. Reiserückkehrer wurden gezielt angesprochen, über Imame, Pfarrer und Whatsapp-Nachrichten. Ist das der Grund, weshalb nun so viele Infektionen registriert werden?

Als „schmutzige Schwester“ Frankfurts bezeichnen manche das angrenzende Offenbach. Schließlich sind im Zentrum die städtebaulichen Probleme immens. Auch die sozialen Probleme sind groß und spiegeln sich regelmäßig in Statistiken, wie etwa in der zur Arbeitslosigkeit, die in etwa doppelt so hoch ist wie im Landesdurchschnitt.

Führend, und das gleich bundesweit, ist Offenbach derzeit auch bei den Corona-Infektionen: Keine andere kreisfreie Stadt und kein Landkreis weist mehr Infizierte pro 100000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage auf. 59 betrug der sogenannte Inzidenzwert am Mittwoch.

Von den derzeit 115 Infizierten haben sich nach Angaben der Stadtverwaltung die allermeisten im Ausland angesteckt, meist bei Verwandtschaftsbesuchen. Fast zwei Drittel der Einwohner Offenbachs haben einen Migrationshintergrund, fast vierzig Prozent sind Ausländer. Die meisten Infektionen wurden nach Angaben eines Sprechers der Stadt von Rückkehrern aus der Türkei, dem Kosovo sowie aus Kroatien verzeichnet.

Die „zweite Runde“

Eigentlich sei Offenbach bisher sehr gut durch die Pandemie gekommen, sagt Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) der F.A.Z. Als die Infektionen im Frühjahr bundesweit sehr hoch waren, seien sie in Offenbach vergleichsweise gering geblieben – was wiederum an der Bevölkerungsstruktur gelegen habe. Damals hätten „wohlhabende biodeutsche Skifahrer“ (wie er selbst einer sei) das Virus mit nach Hause gebracht, sagt Schwenke, die „zweite Runde“ werde nun stark geprägt von Menschen mit Migrationshintergrund. Aber nicht nur: Die vielen Fälle aus Kroatien und Spanien etwa führt er auf „Partytourismus“ zurück.

Zudem verweist Schwenke darauf, dass auch andernorts, wie etwa in Wiesbaden (Inzidenz am Mittwoch: 45), die Zahlen hoch seien, mancherorts gar höher – wenn „fair“ verglichen werde. Offenbach müsse man aufgrund der Bevölkerungsstruktur nicht etwa mit Frankfurt vergleichen, sondern mit dem dortigen Stadtviertel Gallus oder mit dem Dortmunder Norden oder Berlin-Neukölln, sagt Schwenke. Mit Vierteln also, die ebenfalls stark migrantisch geprägt seien, die aber in den Statistiken nicht einzeln aufgeführt würden.

„Wenn man fair vergleichen würde, stünden wir sehr gut da – wie so oft“, sagt Schwenke. Zudem verweist er auf Hanau, eine ebenfalls stark migrantisch geprägte Stadt östlich von Offenbach, die im Kreis Main-Kinzig liegt und daher nicht in der bundesweiten Landkreis-Statistik auftaucht. Dort lag der Inzidenzwert zuletzt sogar bei siebzig. Landesweit beträgt er in Hessen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 18,3 und lag damit weit höher als im zweitplazierten Bayern (14,4).

Den anderen voraus

Andere in der Stadtverwaltung beschreiben Offenbach gar als „Vorreiter“. Die Fallzahlen seien aufgrund einer massiven Informationskampagne für Migranten so hoch, andernorts würden sie sicherlich ebenfalls bald steigen, heißt es dann. Während der Sommerferien sprach die Stadt gezielt Rückkehrer aus Risikogebieten an, etwa über Imame und Pfarrer, aber auch mittels Plakaten in Mietshäusern, Sport- und Kulturvereinen, Flyern in 13 Sprachen, Whatsapp-Nachrichten und mehr. Zudem wurden über die Lehrer alle Eltern vor Schulbeginn darüber informiert.