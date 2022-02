Krieg in der Ukraine : Putinversteher am Abgrund

Wer viel in eine Sache investiert hat, neigt dazu, immer noch mehr hineinzustecken, auch wenn es längst zu teuer und sinnlos erscheint. Diesen Effekt der „versunkenen Kosten“ beobachten Wissenschaftler in Beziehungen, aber auch in der Wirtschaft und Politik. Ein Beispiel dafür ist die Annahme mancher deutschen Politiker, man könne Wladimir Putin mit Einfühlung und freundlichem Entgegenkommen bezähmen. Das wurde lange versucht, und je aussichtsloser es schien, desto mehr klammerten einige sich daran. Nun müssen auch sie die Lage neu bewerten.

Das ist schwer. Viele Putinversteher sind fassungslos. Sie finden sich vor allem bei der Linken und der AfD, aber auch in Teilen der SPD. Von den Parteispitzen kamen am Tag des Kriegsbeginns unterschiedlich klare Worte. Einig waren sich alle, dass Putin seine Attacke auf die Ukraine sofort beenden müsse. Doch während SPD-Chef Lars Klingbeil klar von „Krieg“ sprach und betonte, Putin habe die ausgestreckte Hand „weggeschlagen“, teilten der AfD-Chef Tino Chrupalla und seine Stellvertreterin ­Alice Weidel mit, der russische „Angriff“ müsse zur Folge haben, dass dem „russischen Partner endlich glaubwürdige Angebote gemacht werden“. Das klingt allerdings zynisch nach Wochen der Verhandlungen, während derer viele Angebote gemacht worden waren und Putin den Krieg vorbereitete.

SPD verklärte Entspannungspolitik

Die Linken-Chefinnen wiederum verurteilten den russischen Angriff „aufs Schärfste“ und betonten, man befinde sich nun in der „gefährlichsten Situation für den Frieden in Europa seit Jahrzehnten“. Das war insofern bemerkenswert, als Politiker der Linken, etwa Gregor Gysi, bis zuletzt gern auf das Kosovo zu sprechen gekommen waren, wenn es um Russlands Völkerrechtsverletzungen in der Ukraine ging. Nach dem Motto: Das jetzt ist schlimm, aber das früher war auch schlimm.

In der SPD ist es auch jenseits der Parteispitze erst einmal vorbei mit der Lust, Putin zu verteidigen. Das ist eine Zäsur. Denn in der Partei erinnert man sich gern an Willy Brandts Entspannungspolitik, die man als Voraussetzung für die deutsche Wiedervereinigung sieht. Der SPD-Politiker Fritz Felgentreu wies allerdings schon vor mehr als einem Jahr darauf hin, dass Brandt viel Geld in den Verteidigungsetat gesteckt habe, was sein Angebot, zu verhandeln, als eine von mehreren Optionen erscheinen ließ. Inzwischen sei die Idee der Entspannung von der SPD verklärt worden; man sehe sich von Freunden umgeben, mit denen man doch alles besprechen könne. Diese historisch gewachsene Mentalität passe nicht mehr in die Zeit.

Stegner will keinen „Rüstungswettlauf“

Genossen wie Fraktionschef Rolf Mützenich und der frühere Ministerpräsident Matthias Platzeck, die früher viel Verständnis für die Sicht des Kremls gezeigt hatten, äußerten sich nun verständnislos. Für Irritation sorgte allerdings neben dem anscheinend unverstörbaren Altkanzler Gerhard Schröder auch Ralf Stegner, der am Morgen des Kriegsbeginns darauf hinwies, dass auch diejenigen gescheitert seien, die auf stärkere militärische Abschreckung gesetzt hätten. Auf Twitter schrieb er, ein neues Wettrüsten würde „nicht nur die europäische Friedensordnung zerstören“, sondern auch Ressourcen kosten, die man zum Beispiel für den Klimaschutz brauche. Das wirkte bizarr an jenem Tag, an dem die Friedensordnung durch Putin zerstört worden war. Auch Genossen empörten sich.