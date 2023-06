Aktualisiert am

Lemke befürchtet neues Fischsterben in der Oder

Die Umweltministerin zeigt sich besorgt über neue Meldungen zu toten Fischen oder Algenblüten in Polen. Die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland beim Schutz der Oder sei „teilweise schwierig, teilweise zäh“.

Steffi Lemke (Grüne), Bundesumweltministerin, spricht am 6. Juni 2023 auf der Oder-Konferenz in Brandenburg. Bild: dpa

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) befürchtet, dass es diesen Sommer abermals zu einem massenhaften Fischsterben in der Oder kommen könnte. Vor einem Treffen mit der polnischen Umweltministerin Anna Moskwa an diesem Mittwoch in Słubice kritisierte Lemke, dass Polen nicht genügend Vorkehrungen zum Schutz des Grenzflusses treffe.

„Neue Meldungen über tote Fische beziehungsweise Algenblüten in Polen machen mich sehr besorgt“, sagte die Ministerin auf einer Oder-Konferenz des Bundesumweltministeriums am Dienstag in Schwedt. „In meinen Gesprächen mit der polnischen Seite dränge ich darauf, dass die schädlichen Salzeinleitungen – wo immer das möglich ist – gestoppt oder mindestens deutlich reduziert werden müssen“, fügte sie hinzu.

Lemke äußerte die Hoffnung, dass dafür mit einem kürzlich ins polnische Parlament eingebrachten Gesetz nun die rechtlichen Grundlagen geschaffen worden seien. Die Zusammenarbeit mit Polen beim Schutz der Oder sei „teilweise schwierig, teilweise zäh“.

Mehrere Hundert Tonnen toter Fisch

Das Ökosystem der Oder gilt nach der Umweltkatastrophe im vergangenen August als schwer geschädigt. Mehrere Hundert Tonnen toter Fische und anderer Lebewesen wurden damals aus dem Fluss geborgen.

Als wahrscheinlichste Ursache für das Fischsterben gilt nach dem Bericht der deutschen Expertengruppe, die den Vorfall untersuchte, ein sprunghaft gestiegener Salzgehalt, der seinen Ursprung in Polen hatte. Gemeinsam mit weiteren Faktoren wie großer Sommerhitze hatten die Einleitungen zu einer massiven Vermehrung der giftigen Brackwasseralge Prymnesium parvum geführt.

Differenzen zwischen Deutschland und Polen gibt es unter anderem über den Ausbau der Oder. Lemke übte an entsprechenden Plänen der polnischen Regierung abermals deutliche Kritik. „Der Oder-Ausbau stellt eine vermeidbare zusätzliche Belastung für das Ökosystem dar und steht damit der Erholung des Flusses entgegen“, so die Ministerin.

In der strategischen Umweltprüfung zum polnischen Schifffahrtsprogramm sei das Fischsterben des vergangenen Sommers nicht berücksichtigt worden, kritisierte die Grünen-Politikerin. „Unverständnis“ äußerte sie im RBB-Inforadio darüber, dass in Polen sogar ein Gericht einen Ausbaustopp verhängt habe, „der aber von den polnischen Behörden ignoriert wird“.

Der Verwaltungschef der Woiwodschaft Westpommern, Zbigniew Bogucki, warnte indes auf der Konferenz davor, „nach einfachen Lösungen zu suchen“. Man sei nicht imstande, alles vollständig zu verändern, sagte er mit Blick auf die Salzeinleitungen in Nieder- und Oberschlesien. Es gehe um die Existenz ganzer Wirtschaftssysteme.

Streit auch mit Bundesverkehrsminister Wissing

Die Frage des Oder-Ausbaus ist auch in der Ampelkoalition ein Streitpunkt zwischen der Bundesumweltministerin und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Lemke bekräftigte ihre Forderung, das entsprechende deutsch-polnische Regierungsabkommen von 2015 gehöre „auf den Prüfstand“. Dagegen sagte ein Sprecher des dafür zuständigen Bundesverkehrsministeriums auf Anfrage, „aus deutscher Sicht enthält das Abkommen maßvolle Instandsetzungsmaßnahmen vorhandener Buhnen, die die Oder als Verkehrsweg betreffen und der Gewährleistung des Eisaufbruchs dienen“.

Ein verkehrlicher Ausbau im Sinne einer geänderten Wasserstraßenklasse sei seitens der Bundesrepublik nicht angestrebt. „Der Begriff ‚Ausbau‘ der Oder ist in diesem Zusammenhang daher unzutreffend und irreführend“, hob der Sprecher hervor. Lemke hatte zuvor im Zusammenhang mit den polnischen Ausbauplänen von „geplanten Maßnahmen auf deutscher Seite“ gesprochen, die ebenfalls kritisch zu bewerten seien.

Positiv hob Lemke hervor, dass die deutsch-polnische Zusammenarbeit bei der kontinuierlichen Überwachung der Order nun gut funktioniere. Polen informiere transparent über den Salzgehalt und über neue Algenblüten. Besonders zufrieden äußerte sich die Ministerin darüber, dass die Überarbeitung des gemeinsamen Warn- und Alarmplans in der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder vor wenigen Tagen abgeschlossen werden konnte.

Verärgerung über Absage der polnischen Umweltministerin

Lemke hätte die polnische Umweltministerin gerne als Teilnehmerin der Oder-Konferenz am Dienstag in Schwedt begrüßt. Ziel der regional ausgerichteten Zusammenkunft war es, deutsche und polnische Vertreter aus Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenzubringen, um über die Folgen der Oder-Katastrophe und einen besseren Schutz des Flusses zu sprechen.

Moskwa hatte ihre Teilnahme an der Konferenz jedoch aus „terminlichen Gründen“ abgesagt, wie es hieß. Dafür hatte sie Lemke dann kurzfristig die Begegnung am nächsten Tag angeboten.

Der mecklenburgische Landesumweltminister Till Backhaus (SPD), der am Vorabend der Konferenz mit dem brandenburgischen Landesumweltminister Axel Vogel (Grüne) und Lemke zusammengetroffen war, äußerte sich verärgert. Die Absage der polnischen Seite sei „bedauerlich und enttäuschend“. Noch immer sei kaum zu ermessen, wie sich der Schaden der Umweltkatastrophe langfristig auswirken werde. Auch der Tourismuswirtschaft und der Fischerei im Kleinen Stettiner Haff sei Schaden zugefügt worden. „Wer kommt dafür eigentlich auf, frage ich mich?“, so Backhaus.