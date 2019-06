Schüler-Nachfolger : Stefan Hennewig soll CDU-Geschäftsführer werden

Stefan Hennewig wird neuer Bundesgeschäftsführer der CDU und folgt damit auf den langjährigen Amtsinhaber und Vertrauten von Bundeskanzlerin Angela Merkel Klaus Schüler. Das wurde der F.A.Z. aus CDU-Kreisen bestätigt. Seit 2006 ist Hennewig verantwortlich für den Bereich Zentrale Aufgaben in der Parteizentrale. Neben dem Personalwesen und dem Controlling für das Adenauer-Haus gehören unter anderem die Mitgliederwerbung und die Weiterbildung für die Gesamtpartei in den von ihm verantworteten Bereich.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. F.A.Z.

Hennewig, dessen Benennung am Montag einstimmig im Parteipräsidium erfolgte, wurde 1973 geboren. Er studierte Politikwissenschaften in Bonn und Bradford und wurde anschließend promoviert mit einer Arbeit über die Nutzung des Internets und seine Regulierung durch politische Akteure in Deutschland und Amerika. Hennewig arbeitet seit dem Jahr 2000 im Konrad-Adenauer-Haus, zunächst war er Online-Redakteur, dann Leiter der Internet-Redaktion. In den Jahren 2004 bis 2006 sowie für die Bundestagswahlkampagne 2017 leitete er den Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Damit sind Mutmaßungen gegenstandslos geworden, Nico Lange, ein enger Vertrauter der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, könne Bundesgeschäftsführer werden. Er war mit Kramp-Karrenbauer ins Adenauer-Haus gekommen und ist stellvertretender Bundesgeschäftsführer. Wie in der CDU mitgeteilt wurde, wird die von Lange geführte Abteilung aufgewertet und umfasst die Gebiete politische Planung, Strategie und internationale Beziehungen. Lange war in jüngerer Zeit öffentlich von Teilen der Jungen Union kritisiert worden, weil der CDU-Jugendorganisation unmittelbar nach der Europawahl in einer ersten schriftlichen Analyse der Wahl aus dem Adenauer-Haus eine Mitschuld am schlechten Abschneiden der CDU gegeben worden war. Als Ansprechpartner für die an die Vorstandsmitglieder verschickte Analyse war Lange genannt worden. Die CDU hatte zur Nachfolgeregelung für Schüler bis zum Montag geschwiegen.