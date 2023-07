In Berlin erinnert der Verteidigungsminister an die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Ihr Handeln sei nicht sinnlos gewesen, sagt Boris Pistorius.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei der Feierstunde im Ehrenhof des Bendlerblocks am 20. Juli 2023 in Berlin Bild: dpa

Am 20. Juli 1944 versuchten Deutsche, den Diktator Adolf Hitler zu stürzen, den Krieg zu beenden und die Herrschaft des Rechts wiederherzustellen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Der Umsturz scheiterte, binnen kurzem war eine Vielzahl der etwa 200 Widerständler verhaftet, viele wurden hingerichtet, darunter einer der führenden Köpfe des Staatsstreichs, Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Er hatte versucht, Hitler in dessen Kriegsquartier „Wolfsschanze“ mit einer Bombe zu töten.

Der Diktator überlebte den Anschlag, das Regime hielt stand. Hunderttausende Soldaten und Zivilisten starben in den folgenden Monaten bis zur deutschen Kapitulation im Mai 1945. Trotz seines Scheiterns war der militärische und zivile Widerstand prägend für Nachkriegsdeutschland, traditionsstiftend für die Bundeswehr. Im Innenhof des Bendlerblocks am heutigen Verteidigungsministerium erinnerten Politik und Familienangehörige und Gäste an das Geschehen vor 79 Jahren. Neben dem Vorsitzenden der Stiftung 20. Juli 1944, Robert von Steinau-Steinrück und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegener, sprach Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Die Widerstandskämpfer wussten, wie gering die Erfolgsaussichten waren und sie rangen mit sich. „Das Handeln war nicht sinnlos, sie setzten ein Zeichen für das Land und die Geschichte, dass es da auch noch ein anderes Deutschland gab. Sie sind uns bis heute Vorbild und sie werden es bleiben“, sagte Pistorius. „Dieses Gedenken ist kein Selbstzweck, es ist das Versprechen, dass das Opfer der Widerstandskämpfer nicht vergeblich war“, so Pistorius, der sich gegen jene wandte, die das daraus resultierende Widerstandsrecht im Grundgesetz für ihre rechtswidrigen, demokratiefeindlichen Handlungen missbrauchten.

Der Rechtsstaat stehe heute von Innen wie von Außen unter Druck. Überall seien Autokraten und Antidemokraten erstarkt, so Pistorius, „Hass, Hetze und Gewalt nehmen demokratiegefährdende Ausmaße an. Das sind Weckrufe, Alarmsignale. Dagegen müssen wir uns mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaates zur Wehr setzen“. Es müssten aber auch Antworten gefunden werden „auf die Frage, warum Menschen das Vertrauen in die Demokratie verlieren“, so der SPD-Politiker.

Pistorius würdigte den Kampf der Ukraine für ihre Freiheit und versprach weiter Unterstützung. Die Streitkräfte bekennen sich zum Widerstand gegen den Tyrannen und eben nicht zur Wehrmacht, deren Generäle und Offiziere dem „Führer“ in überwältigender Mehrzahl bis zum Untergang die Treue hielten. Am Morgen hatte der Tag mit einer Messe und dem Gedenken an der Hinrichtungsstätte in Plötzensee begonnen, am späten Nachmittag sollten auf dem Paradeplatz vor dem Verteidigungsministerium rund 400 Rekruten der Streitkräfte den Eid auf das Grundgesetz ablegen.