Ein Mann läuft durch Wiesbaden und zählt Parkplätze, die es nicht mehr gibt. Hier fünf, dort acht, am inneren Ring zusammengenommen Hunderte, ist er sich sicher. Christian Hill ist sein Name, und er führt einen Kampf gegen die Verdrängung des Autos. Insgesamt sollen mehr als tausend Parkplätze in Wiesbaden in den vergangenen Jahren verschwunden sein, hat Hill überschlagen. Belegen kann er das im Detail nicht, aber die Stadtverwaltung hat selbst auch nicht mitgezählt – und so triumphiert er, dass ihn keiner widerlegen kann.

„Die Grünen wollen das Auto kaputt machen“, sagt Hill. Deshalb hat er vor zweieinhalb Jahren mit einer Handvoll Gleichgesinnter in Wiesbaden eine Autopartei gegründet. Ihr Symbol ist ein Käfer, der an das Wirtschaftswunder erinnern soll; der Wahlslogan „Stoppt den Parkplatzklau“ brachte Hill 2021 einen Sitz im Stadtrat von Wiesbaden ein. Ein Denkzettel für die Stadt, sagen viele. Die Stimmung ist angespannt, der Verkehr ständiges Streitthema.

Praktisch von heute auf morgen hat sich die Verkehrspolitik von Wiesbaden verändert. Die Stadt hatte sich über Jahrzehnte symbiotisch an das Auto angepasst: breite Straßen, massig Parkplätze, grüne Wellen. Trotzdem lag sie in Staurankings immer ganz vorn – zeitweise war es nur in Berlin und Hamburg schlimmer. Wiesbaden galt als fahrradunfreundlichste Stadt, so bewertete es zumindest der Fahrradclub ADFC.

Die Veränderung kam nicht ganz freiwillig. Das Bundesverwaltungsgericht hatte 2017 angesichts zu hoher Stickoxidwerte in Städten eine harte Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität ins Spiel gebracht: Autos mit Dieselmotor sollten grundsätzlich nicht mehr in Innenstädte fahren dürfen. Die Deutsche Umwelthilfe, die im ganzen Land auf die Einhaltung von Luftreinhalteplänen klagte, brachte auch gegen Wiesbaden ein Verfahren auf den Weg.

Andreas Kowol, Verkehrsdezernent von Wiesbaden seit 2016, erinnert sich noch gut daran. Recht früh zeichnete sich die Niederlage ab – die schlechte Luft sprach für sich, Fahrverbote schienen kaum abzuwenden. Kowols Partei, die Grünen, war mit SPD und CDU in einer Koalition. Es gab bereits Pläne für behutsame Veränderungen im Verkehr – binnen zehn Jahren sollte es Schritt für Schritt mehr Radwege und mehr Busspuren geben.

Dann aber, so erinnert sich Kowol, sei alles anders gewesen. Der groß gewachsene ehemalige Radsportler, 61 Jahre alt, erinnert sich mit einer hörbaren Schadenfreude an den Stimmungsumschwung des Koalitionspartners: „Die CDU, die das Auto liebt, war in großer Sorge – auch um ihre eigenen Wähler“, sagt Kowol. Viele hätten schließlich nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren dürfen. Der Grüne bekam freie Hand, viele Maßnahmen gleich auf den Weg zu bringen – um so Gericht und Umwelthilfe zu überzeugen. Die Fahrverbote blieben aus.

Seitdem sind rund 55 Kilometer Radweg entstanden, viele Kilometer Busspuren, mehrere neue Fußgängerzonen. Die Angst, das Auto zu verlieren, brachte die Verkehrswende auf Touren. Der Fahrradclub ADFC lobt die Entwicklung, Wiesbaden hat im Fahrradklimaindex einen großen Sprung gemacht. Auch die Busse. Sie sind insgesamt etwas schneller und nach Angaben der städtischen Verkehrsgesellschaft ESWE auch pünktlicher geworden.