Im Jahr 2021 lebten in Deutschland 14,2 Millionen Menschen, die seit 1950 eingewandert sind. Das teilte das Statistische Bundesamt unter Berufung auf den Mikrozensus mit. Demnach betrug der Anteil der Eingewanderten an der Bevölkerung 17,3 Prozent. Weitere 4,7 Millionen Personen (5,7 Prozent) waren direkte Nachkommen von Eingewanderten. Diese Personen wurden selbst in Deutschland geboren, aber beide Elternteile waren seit 1950 nach Deutschland eingewandert. Der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte seit 1950 betrug damit insgesamt 23 Prozent.

Zudem war bei weiteren 3,7 Millionen Menschen (4,5 Prozent), die in Deutschland geboren wurden, einer der Elternteile seit 1950 nach Deutschland eingewandert.

Im EU-Vergleich lag Deutschland 2021 nach Ergebnissen der Europäischen Statistikbehörde Eurostat mit einem Anteil der Eingewanderten an der Bevölkerung von 17,3 Prozent über dem Durchschnitt aller 27 Mitgliedstaaten von 10,6 Prozent, aber nicht an der Spitze, sondern an siebter Stelle. Die höchsten Anteile hatten Malta mit 22,3 Prozent, Zypern mit 22,1 Prozent und Schweden mit 21,9 Prozent. Die Länder mit den geringsten Anteilen Eingewanderter waren Bulgarien, Rumänien und Polen mit jeweils unter einem Prozent.

Das Statistische Bundesamt betonte dabei, dass es sich um Ergebnisse für das Jahr 2021 handele, weswegen die Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine noch nicht abgebildet werden konnten.

Eingewanderte in erster und zweiter Generation

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte erstmals Zahlen dieser Art, die sich an einem Konzept der Eingewanderten (erste Generation) und deren direkten Nachkommen (zweite Generation) orientierten. Dieses Konzept war von der Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit im Jahr 2021 empfohlen worden. Eine Einwanderungsgeschichte haben nach dieser Definition Personen, die entweder selbst oder deren beide Elternteile seit dem Jahr 1950 auf das heutige Staatsgebiet Deutschlands eingewandert sind. Personen, die nur einen seit 1950 eingewanderten Elternteil haben, wurden nach der Empfehlung der Fachkommission nicht zur Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte gezählt.

Die Empfehlung wurde damit begründet, dass das neue Konzept im Vergleich zu dem des „Migrationshintergrunds“ analytisch klarer ist. Es bezieht sich nur auf das Kriterium der Wanderungserfahrung und vermischt diese nicht mit der Staatsangehörigkeit. Zudem ist das neue Konzept weniger komplex und international besser vergleichbar. Das bisherige Konzept des Migrationshintergrunds wird nach dessen Angaben Statistischen Bundesamt vorerst parallel weiter veröffentlicht, um die Unterschiede zum Konzept der Eingewanderten transparent zu machen und die Kontinuität der Zeitreihen zu gewährleisten.

Mehr zum Thema 1/

Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Befragten. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an Eckwerten der Bevölkerungsfortschreibung hochgerechnet. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Bevölkerung in privaten Hauptwohnsitzhaushalten (im Jahr 2021 waren das 82,3 Millionen Personen) und nicht auf die Bevölkerung in Gemeinschaftsunterkünften.