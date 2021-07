Aktualisiert am

Klimawandel und Katastrophen : Der Starkregen wird in Zukunft noch extremer

Klimaforscher raten, mit Katastrophen wie jetzt in Westdeutschland leben zu lernen. Politiker fordern Anpassungen in der Stadtplanung. Versicherer erwarten eine Verschlimmerung der Lage.

Eine Frau steht am 16. Juli in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor Trümmern Bild: AFP

Die Bundesrepublik hat in dieser Woche eine der schlimmsten Unwetterkatastrophen ihrer Geschichte erlebt. Mindestens hundert Menschen starben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, das gab es seit der Sturmflut von Hamburg 1962 mit mehr als 300 Toten nicht mehr. Fachleute und Politiker rechnen allerdings damit, dass derartige Unwetter in den kommenden Jahren noch öfter und noch extremer auftreten werden.

Die Beauftragte für Klimawandel der Unionsfraktion im Bundestag, Anja Weisgerber, sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: „Die Zeiten sind nun endgültig vorbei, in denen der Klimawandel mit dem Eisbären auf der schmelzenden Eisscholle verbunden wird.“ Er sei „in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen“. Es gelte nun, die Stadtplanung anzupassen, etwa durch „unterirdische Auffangbecken in dicht besiedelten und versiegelten Gebieten, in denen das Wasser nicht schnell genug ablaufen kann“.