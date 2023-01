F.A.Z. exklusiv : Stark-Watzinger will Technologieoffenheit gesetzlich verankern

Aktualisiert am

Stark-Watzinger will Technologieoffenheit gesetzlich verankern

Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesministerin für Bildung und Forschung, im September in Berlin Bild: dpa

An Ergebnissen in Grundlagenforschung und angewandter Forschung fehlt es kaum, aber es hakt am Transfer und den Ausgründungen. Die Zukunftsstrategie der Ampel soll das ändern. Der Entwurf liegt der F.A.Z. exklusiv vor.