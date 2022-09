Gutachten für Kultusminister : Deutsche Kitas bereiten nicht auf die digitale Welt vor

Die frühe digitale Medienbildung in den Kitas ist unterentwickelt, schreiben Bildungsforscher in einem Gutachten für die Kultusminister. Für die Schulen empfehlen sie Informatik als verbindliches Fach – in allen Bundesländern.

Die Klagen über eine unzureichende Digitalisierung im deutschen Bildungssektor, die seit Beginn der Corona-Pandemie erheblich lauter geworden sind, gelten zumeist den Schulen. Dabei herrscht der dringendste Handlungsbedarf laut einem Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (Stäwiko), das am Montag vorgestellt wurde, in den Kindertagesstätten. Das 16 Bildungsforscher umfassende Beratungsgremium konstatiert in dem Gutachten zum Stand der Digitalisierung im deutschen Bildungswesen in diesem Sektor erhebliche Defizite.

„Frühe digitale Medienbildung ist in den Kitas unterentwickelt und nur selten nachhaltig im pädagogischen Konzept der Einrichtungen verankert“, heißt es in den 14 Handlungsempfehlungen der Kommission. Einige Bildungspläne vermittelten eine „ausschließlich negative Sicht auf digitale Medien“, eine solche Grundhaltung sei „nicht konstruktiv“, bemängeln die Wissenschaftler.