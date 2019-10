Städtepartnerschaften : Vereint das Deutschland?

Städtepartnerschaften sollen verbinden. Im Jubiläumsjahr des Mauerfalls fordern Politiker nun, die Partnerschaften zwischen Ost und West wieder stärker aufleben zu lassen. Matthias Platzeck zum Beispiel, ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg und Vorsitzender der Kommission „30 Jahre Einheit und friedliche Revolution“. Aber was bringen die Partnerschaften, vereinen sie Deutschland wirklich?

Die Verbindung zwischen Neulußheim bei Heidelberg und Langebrück bei Dresden gibt es schon länger als das vereinte Deutschland. Zehn Jahre nach der Gründung der DDR beschloss die SED-Führung Dresden, dass die Bürgermeister in der Region mit westdeutschen Gemeinden Kontakt aufnehmen sollten. Ziel war die Anerkennung im Kommunalen, die es auf höherer Ebene nicht geben durfte. So schrieb Gertrud Soppart als Bürgermeisterin von Langebrück drei Gemeinden in Westdeutschland an. Zwei von ihnen sagten ab. Der Bürgermeister der dritten Gemeinde, Neulußheim, fragte den Gemeinderat, was er von einem Besuch halte. Die Ratsleute stimmten dafür, und so lud der CDU-Politiker die SED-Politikerin Soppart in die Kurpfalz ein.