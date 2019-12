„Historischer Tag“ : Staatsvertrag für jüdische Militärseelsorge unterzeichnet

In der Bundeswehr wird es künftig zehn Militärrabbiner für die jüdische Seelsorge geben. Das sei ein „bewegender Moment“, sagte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bei der Unterzeichnung des Staatsvertrags in Berlin.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster am Freitag nach der Unterzeichnung des Vertrags in Berlin Bild: AP

Erstmals seit 100 Jahren soll es in der deutschen Armee im kommenden Jahr wieder eine jüdische Militärseelsorge geben. Einen entsprechenden Staatsvertrag unterzeichneten Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, am Freitag in Berlin. Bevor wie geplant zehn Militärrabbiner bei der Bundeswehr tätig werden können, muss zunächst noch der Bundestag zustimmen.

Die Unterzeichnung des Staatsvertrags sei ein „starkes Zeichen für eine vielfältige und für eine offene Bundeswehr, die stolz darauf ist, dass auch jüdische Kameradinnen und Kameraden in der Bundeswehr zu Hause sind“, sagte Kramp-Karrenbauer. Es sei ein Beitrag gegen wachsenden Antisemitismus, Extremismus und Populismus. Rechtsextremismus habe in der Bundeswehr keinen Platz, betonte die Ministerin. Die Einführung von Militärrabbinern sei auch ein „starkes Zeichen für jüdisches Leben in Deutschland“. Das Judentum sei ein „unverrückbarer und unverzichtbarer Teil Deutschlands“, es gehöre selbstverständlich dazu.

Zentralratspräsident Schuster sprach von einem „historischen Tag“. „Ebenso wie die Bundeswehr ein Teil des demokratischen Deutschlands ist, ist dies auch die jüdische Gemeinschaft“, sagte er. „Wer sich als Teil einer demokratischen Gesellschaft versteht, möchte und sollte auch Verantwortung übernehmen.“ Die Bundeswehr solle ein „positives Spiegelbild der Gesellschaft“ sein. Die Einführung von Militärrabbinern sei „ein Signal für die Verankerung der Bundeswehr in unserer Gesellschaft und für die Stärke der Demokratie“.

Nach Schätzungen der Bundesregierung dienen in der Bundeswehr etwa 300 Soldaten jüdischen Glaubens und rund 3.000 muslimische Soldaten. Auch eine muslimische Seelsorge ist geplant. Unter den rund 180.000 Soldaten dienen zudem etwa 90.000 Christen. Sie werden von evangelischen und katholischen Seelsorgern betreut. Die Religionszugehörigkeit der Soldaten wird nur auf freiwilliger Basis erfasst.