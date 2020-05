Staatsschutz ermittelt : Rechtsextreme Morddrohungen gegen Politiker und Journalisten

Aktualisiert am

Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen rechtsextremer Terrorbriefe aufgenommen. In den Briefen bedrohen Unbekannte Politikern, Staatsanwälten und Journalisten mit dem Tod.

Der Staatsschutz hat laut einem Zeitungsbericht Ermittlungen wegen neuer rechtsextremer Drohbriefe aufgenommen. Die Morddrohungen richteten sich gegen Politiker, Staatsanwälte und Journalisten, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in seinen Dienstagausgaben unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Die gleichlautenden Briefe stammen demnach vom sogenannten Staatsstreichorchester, das schon in der Vergangenheit durch ähnliche Morddrohungen aufgefallen ist. Die Schreiben wurden laut RND in der vergangenen Woche an zwei Bundestagsabgeordnete, zwei Landtagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, die Staatsanwaltschaft Schwerin sowie neun Redaktionen und eine Berliner Rechtsanwaltskanzlei verschickt. Darin heiße es, die Absender hätten ausreichend Munition, um jeden der Adressaten zu liquidieren.

Die Schreiben würden vom Bundeskriminalamt (BKA) und mehreren Landeskriminalämtern untersucht. Im Januar hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby eine ähnliche Morddrohung vom „Staatsstreichorchester“ erhalten. Im vergangenen Oktober 2019 hatte der damalige Thüringer CDU-Vorsitzender Mike Mohring eine Drohung durch den mutmaßlich selben Absender publik gemacht.