Hessens Staatskanzleichef : Gibt es nach den Feiertagen ein böses Erwachen, Herr Wintermeyer?

Aktualisiert am

Die Chefs der Staatskanzleien und Kanzleramtschef Helge Braun konferieren zum Thema Corona viel öfter als die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Sie bereiten deren Treffen vor. Gibt es für Sie überhaupt eine Weihnachtspause, Herr Wintermeyer?

Wir sind in ständiger Rufbereitschaft und haben auch einen Termin für ein virtuelles Treffen zwischen den Feiertagen vereinbart. Unglücklicherweise macht das Virus keine Weihnachtspause. Im Grunde arbeiten wir durch. Größere Weihnachtsfeierlichkeiten entfallen ohnehin. Ein bisschen Ausschlafen sollte aber drin sein.

War es falsch, den Menschen zunächst Hoffnungen auf geringere Einschränkungen über Weihnachten zu machen. Jetzt gibt es fast keine Erleichterungen.

Es wurden keine falschen Hoffnungen gemacht. Aber es waren Wünsche in der Bevölkerung da, weil Weihnachten ein sehr emotionales Fest im Kreis der Familie ist. Die Zahlen haben jedoch klar gemacht: Wir müssen das öffentliche Leben weiter runterfahren. Etwa 85 Prozent der Menschen in Deutschland halten die Maßnahmen für richtig oder wünschen sich sogar noch härtere. Diese Haltung ist entscheidend für die Eindämmung des Virus, denn immer noch gilt, dass die Kontaktbeschränkungen am wichtigsten sind. Ich kann nur raten, möglichst wenige Menschen zu treffen und wenn, dann dieselben.

Funktioniert die Pandemiebekämpfung nach dem System „Versuch und Irrtum“?

Den Begriff Irrtum würde ich nicht in den Mund nehmen. Die Politik handelt aufgrund der ihr bekannten Fakten und korrigiert, so weit nötig. Ende Oktober wollten wir mit dem ersten Lockdown light nicht nur das exponentielle Wachstum beenden, sondern die Infektionszahlen wieder in einen Sinkflug bringen. Das Erste ist gelungen, das Zweite nicht. Deswegen musste man Anfang Dezember zu härteren Maßnahmen greifen.

Haben Sie Angst, dass es nach den Feiertagen ein böses Erwachen gibt?

Es wurden Regelungen beschlossen, die das verhindern sollen. Natürlich sind wir, wie während der gesamten Pandemie, auf die Akzeptanz der Bevölkerung angewiesen. Es hängt vom Verhalten jedes Einzelnen ab. Wir werden jedoch mit den Zahlen eine Achterbahnfahrt erleben. Denn über die Feiertage werden die Gesundheitsämter weniger Zahlen melden, es wird auch weniger getestet werden. So entstehen erst niedrigere, dann höhere Werte. Bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 5. Januar, die wir vorbereiten werden, hoffe ich auf valide Werte, die eine Basis für weitere Entscheidungen sein werden. Ich glaube nicht, dass wir bundesweit schon Anfang Januar unter der nach wie vor angestrebten Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Personen in sieben Tagen sind.

Die jetzigen Maßnahmen sind bis zum 10. Januar gültig. Wie geht es weiter?

Da müsste ich jetzt eine Glaskugel haben, um Ihnen das genau sagen zu können. Entscheidend ist, wie sich die Infektionshäufigkeit in der ersten Januarwoche entwickelt. Der Anspruch auf Bildung und das Funktionieren der Wirtschaft stehen im Fokus.

Ist eine Rückkehr zum regulären Schulbetrieb im Januar realistisch?

Das Bildungsangebot soll bestehen bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass es insbesondere in den höheren Jahrgangsstufen noch Wechsel- oder digital unterstützten Distanzunterricht geben wird.