Staatsbegräbnis für Berlusconi : Ein letztes „Ciao Silvio“

Abschied von Silvio Berlusconi: der Sarg mit seinem Leichnam am 14. Juni 2023 vor dem Mailänder Dom Bild: Reuters

Am frühen Mittwochmorgen war der Pilgerstrom neuerlich angeschwollen. Von allen Ecken und Enden des Landes kamen sie wieder zur Villa San Martino in Arcore nördlich von Mailand, um Blumen und Kränze, Plüschtiere, Fußballschals und Trikots, dazu Spruchbänder („Grazie Presidente“, „Ciao Silvio“) und Parteifahnen vor dem Zaun mit der hohen Hecke und den noch höheren Bäumen dahinter niederzulegen.

Den Verkehr auf der schmalen Viale San Martino hatte die Polizei schon am Montagmittag gesperrt, wenige Stunden nachdem die Nachricht vom Tod Silvio Berlusconis in der San-Raffaele-Klinik in Mailand um die Welt gegangen war.

Lob für Berlusconis Leistungen für den Fußball

Sie habe sich während der kumuliert fast zehn Jahre dauernden Regierungszeit Berlusconis – vier Mal war er italienischer Ministerpräsident – „immer sicher gefühlt“, sagt eine ältere Dame, die aus Palermo auf Sizilien angereist ist. Ein junger Mann aus Udine erweist dem „großen Mann und politischen Führer“ die letzte Ehre vor dessen Residenz.

Ein Herr mittleren Alters aus Neapel, mit dunklem Schlips und schwarzem Sakko, hat das Trikot des SSC Napoli mitgebracht, des frisch gekürten Fußballmeisters 2023, und lobt Berlusconi dafür, dass er als Klubpräsident des AC Milan von 1986 bis 2004 den italienischen Vereinsfußball auf seither nicht mehr erreichte Höhen emporgehoben habe.

Berlusconi erwarb das Anwesen in Arcore, erbaut im 18. Jahrhundert von der Adelsfamilie der Casati Stampa, im Jahre 1974 im Alter von 37 Jahren. Fast ein halbes Jahrhundert lang war die Villa San Martino, auch Villa Arcore genannt, das Hauptquartier und der Rückzugsort des Bauunternehmers, Medientycoons, Fußballmanagers und Politikers. Und des Familienpatriarchen, der dort mit seinen zwei Ehefrauen, mit denen er insgesamt fünf Kinder hat und von welchen er sich jeweils recht spektakulär scheiden ließ, sowie mit seinen beiden letzten Partnerinnen lebte.

Die wurden mit fortschreitendem Alter Berlusconis ihrerseits immer jünger. Marta Fascina, Abgeordnete von Berlusconis Partei Forza Italia und dessen allerletzte Gefährtin, die ihn bis ans Sterbebett begleitete, ist 33 Jahre alt. Berlusconi starb im 87. Lebensjahr.

Berlusconi blieb auch bei späteren Immobilienkäufen – auf Sardinien, nahe Rom, in den Bergen – seiner Vorliebe für historische Liegenschaften treu, die er aufwendig, aber behutsam renovieren ließ. Keine Residenz ist so eng mit der Laufbahn und dem Leben Berlusconis verbunden wie die Villa in Arcore, kaum 30 Kilometer von seiner Heimatstadt Mailand entfernt.

In Arcore traf er seine wichtigsten Entscheidungen, als Geschäftsmann und als Politiker. Dort richtete er nach seinem letzten und endgültigen Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten Ende 2011 eine Art Museum für sich ein, mit Memorabilien, Dokumenten und Geschenken ausländischer Staats- und Regierungschefs.

Ein Mausoleum im Garten der Villa

In dem Park mit altem Baumbestand, der die Villa mit 145 Zimmern, die Bibliothek mit 10.000 Bänden, die verschiedenen Dienstgebäude und die Pferdeställe umgibt, ließ Berlusconi zudem ein Mausoleum für sich und seine nächsten Angehörigen errichten. Es trägt den Namen „Das himmlische Gewölbe“ und wurde aus hundert Tonnen hellem Travertin nach Plänen des Bildhauers Pietro Cascella errichtet. Noch beherbergt es keine Toten, nur einen rosafarbenen Marmorsarkophag. In diesem wird die Urne nach der Einäscherung der sterblichen Überreste Berlusconis bestattet.

Oder auch nicht. Bisher liegt dem Bürgermeister von Arcore dem Vernehmen nach noch kein Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zur Totenbestattung auf einem Privatgrundstück vor. Schon beim Bau des Mausoleums hatte es geheißen, Berlusconi habe die Grabstätte ohne die erforderliche Erlaubnis der Behörden errichten lassen.

Rund anderthalb Stunden vor dem Beginn des Staatsbegräbnisses und der Totenmesse um 15 Uhr verlässt der Sarg Berlusconis, mit weißen und roten Rosen bedeckt, die Villa in Arcore und wird nach Mailand zum Dom gefahren. Der Leichenwagen passiert dabei die wichtigsten Fixsterne des Geschäftsuniversums von Berlusconi, den Sitz des Radio- und Fernsehsenders Mediaset an der Stadtautobahn Tangenziale Est, den Stadtteil Milano Due, mit dessen Errichtung Berlusconi in den Siebzigerjahren zum Baulöwen nationaler und später zum Medienmogul internationaler Größe aufstieg.

In Milano Due, einem weitläufigen und grünen Wohnquartier von bis heute ansehnlicher Qualität, befindet sich auch die Poliklinik San Raffaele, wo sich Berlusconi in den vergangenen Jahren immer wieder hatte behandeln lassen müssen. Von dort wurde der Sarg mit seinen sterblichen Überresten am Montag nach Arcore gebracht, von wo er am Mittwoch dann nach Mailand zum Dom gefahren wurde.

Dort nehmen an einem frühsommerlich warmen Nachmittag Italiens versammelte Spitzenpolitiker sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Unterhaltung und Sport beim Staatsbegräbnis Abschied von Berlusconi. Mit viel Applaus und unter vielen Tränen. Auf dem Platz vor der massiven Kathedrale verfolgen Tausende auf vier Großbildschirmen den Trauergottesdienst, der vom Mailänder Erzbischof Mario Delpini zelebriert wird.

Als zuvor der Sarg in die Kirche getragen wurde, applaudierten die Menschen, es wurden riesige Fahnen des AC Mailand geschwenkt, jenes Fußballklubs, der unter Berlusconis Präsidentschaft seine größten nationalen und internationalen Erfolge erzielte.

Als Berlusconi im Januar 1994 mit einer denkwürdigen Ansprache, die tagelang in einer Art Endlosschleife von seinen Fernseh- und Radiosendern übertragen wurde, seinen Einstieg in die Politik verkündete, hob er mit dem berühmten Satz an: „L'Italia è il paese che amo“ (Italien ist das Land, das ich liebe). Nicht ganz Italien, aber doch ein erheblicher Teil, hat diese Liebe erwidert.