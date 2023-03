Aktualisiert am

Seit Juni 2022 in U-Haft

Seit Juni 2022 in U-Haft :

Seit Juni 2022 in U-Haft : Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen „Querdenken“-Initiator Ballweg

Die Vorwürfe sind noch nicht klar – aber eines steht fest: „Querdenken“-Initiator Ballweg muss sich vor Gericht verantworten. Seit Juni 2022 sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen den Gründer und Organisator der „Querdenken“-Bewegung, Michael Ballweg, erhoben. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde am Dienstag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Angaben zu Anklagevorwürfen machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht, weil die Anklage vom Gericht noch nicht zugestellt war. Das geschehe in einigen Tagen, sagte der Behördensprecher.

Ballweg befindet sich seit seiner Festnahme im Juni des vergangenen Jahres wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Der 47-jährige frühere Unternehmer steht nach Gerichtsangaben unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs, der Geldwäsche und der Anstiftung zur Geldwäsche. Anhänger demonstrierten vor der Justizvollzugsanstalt regelmäßig für eine Freilassung Ballwegs.

Ballweg soll seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe Geldzahlungen und Spenden eingeworben haben, wobei er die Geldgeber über die beabsichtigte Verwendung getäuscht haben soll. Demnach soll er insgesamt einen höheren sechsstelligen Betrag zweckwidrig für sich verwendet haben. Bei Ballwegs Festnahme 2022 wurden auch dessen Wohnhaus und Geschäftsräume durchsucht.

Mehr zum Thema 1/

Der frühere Unternehmer hatte die Stuttgarter Gruppierung „Querdenken 711" gegründet, die sich in der Corona-Pandemie zu einer Keimzelle der bundesweit aktiven Szene entwickelte. Diese hatte zeitweise erheblichen Zulauf und organisierte Demonstrationen gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und die Impfkampagnen. An den Protesten beteiligten sich laut Behörden auch Reichsbürger, Rechtsextremisten und Anhänger von Verschwörungsideologien.