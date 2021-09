Staatsakt für Biedenkopf : „Glück auf, Kurt, ruhe in Frieden!“

Die Glocken schlugen am Freitagmittag, als in der Dresdner Frauenkirche rund 300 Gäste Abschied von Sachsens einstigem Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf nahmen. Noch vor anderthalb Jahren hatte Biedenkopf hier seinen 90. Geburtstag begangen, jetzt führte der traurige Anlass zahlreiche Gäste abermals zusammen, darunter Bundesratspräsident und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, die Ministerpräsidenten von Thüringen und Nordrhein-Westfalen, Bodo Ramelow und Armin Laschet, sowie Witwe Ingrid Biedenkopf und Familienangehörige.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den am 12. August im Alter von 91 Jahren in Dresden verstorbenen CDU-Politiker als „einen der anregendsten, im besten Sinne einflussreichen und originellen Politiker“ Deutschlands sowie intellektuellen Vordenker, dem auch seine Gegner Respekt gezollt hätten. „Kurt Biedenkopf wusste immer: Wer die Zukunft gewinnen will, muss den Konflikt suchen“, so Steinmeier. In Sachsen sei Biedenkopf „der richtige Mann zur richtigen Zeit“ gewesen, die Bezeichnung „König Kurt“ habe bei aller Ironie vor allem auch Wertschätzung enthalten. Steinmeier belegte das mit einer Anekdote von einem Besuch des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau in Dresden. Rau wollte von Biedenkopf wissen, was es mit dem Begriff „Freistaat“ auf sich habe. Das habe mit der Abschaffung der Monarchie zu tun, antwortete Biedenkopf, woraufhin Rau sagte: „Ach, und wann geschieht das in Sachsen?“

„Mehr Biedenkopf wagen“

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet würdigte Biedenkopf als „einen großen Staatsmann sowie gefragten und geschätzten Ratgeber“. Biedenkopf sei ein Visionär, aber kein Fantast gewesen, sein Name stehe „für den Anspruch, den Wandel zu gestalten, ohne mit Bewährtem zu brechen“, sagte Laschet und formulierte einen Wunsch: „Lasst uns mehr Biedenkopf wagen!“

Biedenkopfs zwölf Jahre als erster Ministerpräsident Sachsens nach der Wiedervereinigung würdigte Sachsens heutiger Regierungschef Michael Kretschmer (CDU). Biedenkopfs Kabinette seien von „wirklich starken Persönlichkeiten geprägt“ gewesen, auch weil er stets Freude am intellektuellen Diskurs sowie Wissbegierde und den unbedingten Drang gehabt habe, die Dinge zu verstehen. Biedenkopf habe Sachsen im besten Sinne geprägt, sagte Kretschmer, der zugleich appellierte, sich in aktuellen politischen Auseinandersetzungen wieder auf eine auch von Biedenkopf geprägte Kultur des Respekts und der gegenseitigen Achtung zu besinnen. Nur dann werde es eine gute Zukunft geben, sagte Kretschmer. „Glück auf, Kurt, ruhe in Frieden!“