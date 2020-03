Nachfolger von Mike Mohring : Mario Voigt ist neuer Chef der Thüringer CDU-Fraktion

Nach dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen geriet Mike Mohring unter Druck – und kündigte an, sich vom Fraktionsvorsitz zurückzuziehen. Nun steht sein Nachfolger fest.

Der Hochschulprofessor Mario Voigt ist neuer Chef der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag und damit Nachfolger von Mike Mohring. Voigt erreichte bei einer außerplanmäßigen Wahl des Vorstandes die nötige Mehrheit, wie die CDU-Fraktion am Montag bekannt gab.

Mohring verabschiedete sich von der Spitze seiner Fraktion. „Ich durfte vier Fraktionen in 12 Jahren vertreten. In dieser war alles am kompliziertesten. Es war mir eine Ehre“, wurde er am Montag in einem Tweet der Thüringer CDU-Fraktion zitiert. Die Abgeordneten der Fraktion trafen sich zu einer nicht turnusmäßigen Sitzung im Landtag, um einen neuen Fraktionsvorstand zu wählen. Mohring habe sich bei den CDU-Abgeordneten bedankt, hieß es in dem Tweet.

Der 48 Jahre alte Politiker hatte angekündigt, nicht wieder für den Vorsitz kandidieren zu wollen. Mohring war vor allem nach dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von AfD und CDU unter Druck geraten.