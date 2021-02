Spionagevorwurf : Spitzel im Bundestag war offenbar Stasi-IM

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Der Angeschuldigte, der nicht in Untersuchungshaft sitzt, schweigt nach Angaben der Bundesanwaltschaft bislang. Nach den Erkenntnissen der Anklagebehörde steht aber fest, dass er sich „aus eigenem Antrieb“ spätestens im Zeitraum zwischen Ende Juli 2017 bis Anfang September 2017 dazu entschlossen hat, die Pläne der Liegenschaften weiterzugeben zu haben. An diese Informationen war er offenbar auf legalem Wege gelangt.

Das Unternehmen, in dem er seit 2010 arbeitet, nimmt im Bundestag die gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen aller mobilen elektrischen Geräte zum Zwecke der Unfallsicherung vor. Es handelte sich nicht um einen IT-spezifischen Auftrag. Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass der Angeschuldigte in den Besitz von Staatsgeheimnissen gelangt ist. Allerdings sind die Liegenschaftspläne, aus denen sich etwa die Lage und Nummern von Büroräumen ergibt, der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ob er selbst Zugang zu den Räumlichkeiten des Bundestags hatte oder in der Verwaltung des Unternehmens tätig war, ist bislang nicht bekannt. Unklar ist auch, wie die Ermittlungsbehörden von dem Vorfall erfahren haben.

Die FDP zeigte sich empört: „Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, wäre dies ein ungeheuerlicher Vorgang. Nach dem Cyberangriff von 2015 wäre der russische Geheimdienst ein weiteres Mal in einen Sicherheitsvorfall involviert“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer, Marco Buschmann. Der Vorfall müsse „restlos aufgeklärt werden und Konsequenzen für die Absicherung des Deutschen Bundestages haben“. „Es droht eine weitere Belastung des deutsch-russischen Verhältnisses, was sehr bedauerlich wäre“, so Buschmann. Aus Moskau war dagegen zu hören, dass sich der „Verfolgungswahn“ hierzulande verstärke. „Derartige Berichte über erwischte „russische Spione“ befeuern nur eine antirussische Informationskampagne, um den Mythos der Moskauer Aggression zu unterstützen“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma, Leonid Sluzki, der Agentur Interfax.