Spionageprozess in München : „Ich bin kein Agent“

Ilnur N. bestreitet nicht, dass er Informationen zur Raketenforschung an einen Mitarbeiter des russischen Konsulats weitergegeben hat – wohl aber, dass es sich dabei um Spionage gehandelt habe.

Zu Beginn eines Spionageprozesses gegen einen 30 Jahre alten Russen vor dem Oberlandesgericht München hat der Angeklagte bestritten, wissentlich für den russischen Auslandsgeheimdienst SWR gearbeitet zu haben. „Ich bin kein Agent“, sagte der Materialwissenschaftler Ilnur N. am Donnerstag zur Anklage des Generalbundesanwalts.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, Informationen zur Raketenforschung an einen Mitarbeiter des russischen Generalkonsulats in München weitergegeben zu haben, der auch für den Geheimdienst arbeitete. Vor allem soll es um die europäische Trägerrakete Ariane gegangen sein. Der Mann war bei einem Ausflug im privaten Rahmen an N. herangetreten.

„Auch russischer Geheimdienst hat Internetzugang“

N., der bis 2021 an der Universität Augsburg arbeitete, gestand, Informationen übergeben und dafür Geld – 2500 Euro – bekommen zu haben. Auch nach der Anklage der Bundesanwaltschaft handelte es sich dabei aber im Wesentlichen um frei zugängliche Quellen.

Nach Ansicht des Verteidigers wäre der russische Geheimdienst ohne Weiteres selbst an die Informationen gekommen. „Wir können davon ausgehen, dass auch der russische Geheimdienst einen Internetzugang hat“, sagte er.

Der Angeklagte war im Juni 2021 in der Augsburger Innenstadt durch Kräfte des Landeskriminalamts festgenommen worden und saß seither in Untersuchungshaft. „Die letzten acht Monate, die waren für mich einfach ein Horror“, sagte er.