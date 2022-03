Vor Untersuchungsausschuss : Spiegels Auftritt lässt Fragen zu Erreichbarkeit für Mitarbeiter offen

Anne Spiegel am Freitag in Mainz Bild: dpa

Die frühere rheinland-pfälzische Umweltministerin und jetzige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat ihr Verhalten rund um die Flut im Ahrtal Mitte Juli verteidigt. Vor dem Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz sagte Spiegel am späten Freitagabend, es sei „absolut falsch“, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt eine andere Priorität gehabt habe, als den Menschen zu helfen. Weiterhin gab sie an, bei Informationen über die Hochwasserlage Mitarbeitern ihres damaligen Ministeriums „komplett vertraut“ zu haben; alle Beteiligten hätten „sehr gewissenhaft“ gearbeitet.

Spiegel war zuletzt scharf kritisiert worden, nachdem bekannt geworden war, dass sie sich am Morgen des 15. Juli, als bereits deutlich war, dass es über Nacht eine Katastrophe gegeben hatte, mit Mitarbeitern über ein „Wording“ ausgetauscht hatte – wohl in der Annahme, ihr könnte Verantwortung angelastet werden. Zudem hatte ihr Ministerium eine entwarnende Pressemitteilung („kein Extremhochwasser“) am 14. Juli wider besseren Wissens nicht berichtigt.

Rätseln über Telefonverbindungen

Auch nach Spiegels Auftritt blieben viele Fragen offen. Unklar ist etwa, inwiefern die Ministerin überhaupt am Abend der Flut Kontakt mit Mitarbeitern hatte. Der Staatssekretär des Umweltministeriums Erwin Manz (Grüne) hatte sie ausweislich einer Übersicht seiner Telefonverbindungen um 22.24 Uhr versucht zu erreichen. Spiegel habe kurz danach zurückgerufen, sagte Manz vor dem Ausschuss, es sei ein „kurzer prägnanter Austausch“ gewesen. Spiegel äußerte sich ähnlich. Allerdings findet sich in den Akten des Untersuchungsausschusses kein Rückruf von Spiegel. Manz gab dazu an, er habe eine Liste nur von den ausgehenden Anrufen erstellt. Das habe er aus einer „Unachtsamkeit“ dem Ausschuss nicht mitgeteilt. Spiegel sagte dazu, von ihrem Telefonanbieter gebe es keine Einzelverbindungen, weil sie eine „Flatrate“ habe.

Zu Manz liegt dem Ausschuss gar keine Kommunikation – E-Mail wie Telefon – für den Zeitraum 18.28 Uhr und 21.23 Uhr am 14. Juli vor. In der Zeit wurden an der Ahr viele Orte vom Wasser überflutet. Manz gab dazu an, eventuell habe er in der Zeit „etwas gegessen“ oder „Büropost erledigt“, eventuell auch Anrufe erhalten. Gegen 23 Uhr sei er schlafen gegangen, habe davor möglicherweise noch Nachrichten geschaut und „ein Bierchen“ getrunken.

Spiegel gab an, in der Flutnacht noch bis zwei Uhr morgens telefoniert zu haben. Das hatte sie auch – ungefragt - Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Morgen des 15. Juli per Messengerdienst geschrieben. Spiegel gab für den Zeitraum von dem Telefonat mit Manz (vor 23:00 Uhr) bis zwei Uhr morgens nur zwei Gesprächspartner an: ihren Mann sowie den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag, Berhard Braun.

Pressemitteilung von Realität überholt

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hatte am 14. Juli um 16:43 Uhr eine Pressemitteilung versandt, in der Spiegel mit den Worten zitiert wurde, es drohe „kein Extremhochwasser“ – dabei wurden zu dem Zeitpunkt schon große Teile der Ahr überflutet. Ein berichtigende Pressemitteilung mit einer Warnung wurde nicht versandt, obwohl Staatssekretär Manz kurz nach Versand der Pressemitteilung an Mitarbeiter der Pressestelle geschrieben, die Pressemitteilung sei „überholt“. Auf Nachfrage einer Mitarbeiterin der Pressestelle, ob deswegen etwas zu tun sei, schrieb Manz jedoch, „heute nicht“.

Manz hatte am 14. Juli bereits um 11:20 Uhr ein Hochwasserlagebericht erhalten, in dem es hieß, für den Bereich der Ahr sei mit einem „deutlichen Hochwasser“ zu rechnen. Zudem gab er an, aufgrund verschiedener Mitteilungen bis spätestens 18 Uhr gewusst zu haben, dass ein „Extremereignis“ an der Ahr vorliegt. Spiegel gab an, heute, im Lichte der Ereignisse, würde man wohl eine „andere Formulierung“ für die Pressemitteilung wählen. Doch sei eine solche kein Teil einer Meldekette. Vom 14. Auf den 15. Juli starben an der Ahr 134 Personen, mehr als 700 wurden verletzt, viele wurden noch in der Nacht von den Fluten überrascht.