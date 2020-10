Corona-Zahlen in Frankfurt : „In der Freizeit und im Nachtleben ist das größte Risiko“

Entscheidet sich die Pandemie in den Metropolen? So hat es Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher gesagt. In Frankfurt bewegten sich die Zahlen lange auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau, am Donnerstagnachmittag aber überschritt die Stadt den Inzidenzwert von 50 Corona-Fällen pro 100000 Einwohner in sieben Tagen und wurde damit zum innerdeutschen Risikogebiet. Das Gesundheitsamt spricht wie in vielen anderen Städten von einem diffusen Infektionsgeschehen. Ein zahlenmäßig kleiner Teil geht auf Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen zurück, in denen sich das Virus aufgrund der räumlichen Enge leicht verbreiten kann.

In zwei Dritteln der Fälle kam es aber wahrscheinlich zur Ansteckung im Alltagsleben. In einer Sportmannschaft infizierten sich einige Personen, eine von ihnen trug das Virus anschließend auf die Arbeitsstelle. Der Fall ist typisch. „Die Ansteckung am Büroarbeitsplatz ist eher die Ausnahme, viele Unternehmen haben vorgesorgt“, sagt Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) der F.A.Z. Im privaten Bereich hätten dieselben Mitarbeiter aber ungeregelten Kontakt, und es kommt zu Infektionen. Besonders kleinere Sportvereine hätten häufig das Problem, dass sie die Anforderungen an Hygienekonzepte überfordern, so Majer, während es etwa bei der Frankfurter Eintracht gut funktioniere.