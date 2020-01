Neuer Vorstoß in Spendenaffäre : Wie die AfD die Strafzahlungen vermeiden will

Eigentlich war die AfD-Spitze längst davon ausgegangen, dass sie um eine Strafgeldzahlung an die Bundestagsverwaltung nicht herumkommt. Entsprechende Rücklagen sollten erstellt werden, um die Strafe in Höhe von 396.000 Euro wegen einer mutmaßlich illegalen Parteispende aus der Schweiz zu begleichen. So hatte es der Bundesvorstand beschlossen. Doch nun versucht die Partei, die Strafzahlung mit einem neuen juristischen Vorstoß doch noch abzuwenden. Und beruft sich dabei auf den „Spenderwillen“.

Es geht um eine Spende, die im Sommer 2017 an den AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen wurde, dem die AfD-Politikerin Alice Weidel angehört. Insgesamt 132.000 Euro wurden überwiesen, gestückelt in mehrere Tranchen, so dass die Spende nicht sofort meldepflichtig wurde. Sie kam von dem Schweizer Pharmaunternehmen PWS. Als Verwendungszweck wurde „Wahlkampf Alice Weidel Social Media“ angegeben. Die AfD befand sich im Bundestagswahlkampf, Weidel, die heutige Fraktionsvorsitzende im Bundestag, war damals die Spitzenkandidatin.

Die Schatzmeister der AfD auf Kreis- und Landesebene erachteten die Spende nicht als problematisch – so jedenfalls die Darstellung der Partei, so dass Weidel erst verspätet reagiert habe. Im Frühjahr 2018 nach der Bundestagswahl wurde der Betrag dann fast vollständig zurücküberwiesen, weil nun Zweifel an der Rechtmäßigkeit aufgekommen waren. An der Bewertung als mutmaßlich illegale Parteispende ändert das aber nichts, so dass die Bundestagsverwaltung eine Strafzahlung in dreifacher Höhe verlangt.

Nun aber unternimmt die AfD einen neuen juristischen Vorstoß: Die Spende sei gar keine Parteispende gewesen, sondern eine direkte „Kandidatenspende“ an Weidel. Und maßgeblich dafür sei der Spenderwille. So lautet das Argument des Münchner Anwalts und Parteienrechtlers Frank Saliger, der die Partei in der Sache vertritt. In einem Schreiben an die Bundestagsverwaltung vom 2. Dezember 2019, das der F.A.Z. vorliegt, reagiert Saliger damit auf die Aufforderung der Bundestagsverwaltung, letztmalig zu der Spende Stellung zu nehmen.

Der Anwalt gründet seine Argumentation auf „neue Erkenntnisse“, die er Aussagen des Geschäftsführers des Pharmaunternehmens PWS, Kurt Häfliger, gegenüber der Züricher Staatsanwaltschaft entnimmt. Die hatte in Amtshilfe für die Staatsanwaltschaft Konstanz den Schweizer Bürger am 6. September 2019 befragt. Er habe seinerzeit 150.000 Franken von einem Bekannten, einem „langjährigen Freund und etablierten Geschäftsmann“, der deutscher Bürger sei, erhalten, um sie über seine Firmen PWS „an Frau Alice Weidel als spezifisch für ihre Person gedachte Spende im politischen Wahlkampf weiterzuleiten“, zitiert der Anwalt aus der Einvernahme. Deswegen habe es sich um eine „persönliche Wahlkampfspende“ gehandelt.

Aus „Praktikabilitätsgründen“ habe er die Spende auf mehrere Tranchen aufgeteilt und später eine Liste der Spender an die AfD übersandt, ohne kontrollieren zu können, ob es sich um die wirklichen Spender gehandelt habe. Nach Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ handelte es sich um eine mutmaßlich fingierte Liste, die unbeteiligte Strohleute aufführte.

Als zweites Argument führt der Anwalt die Verwendung der Gelder an, nachdem sie auf dem Konto eingegangen waren – und die persönliche Ausgaben Weidels gewesen seien. So hatte Weidel mit dem Geld unter anderem Rechnungen der Kölner Medienrechtskanzlei Höcker beglichen. Diese Rechnungen waren allerdings an den AfD-Bundesvorstand adressiert worden. Das sei „damals irrtümlich“ von den Rechtsanwälten der Kanzlei Höcker geschehen, schreibt Saliger weiter. Der AfD-Bundesvorstand habe aber keine Beschlüsse über die Begleichung der Rechnungen gefasst, wie das die Satzung vorsehe. Die Adressierung der Rechnungen sei nun korrigiert worden, in den neuen Rechnungen der Kanzlei Höcker sei nun Weidel „als persönliche Rechnungsadressatin“ ausgewiesen.

Die Bundestagsverwaltung geht im Unterschied zur AfD hingegen davon aus, dass Spenden, die auf einem Parteikonto eingehen, in aller Regel als Parteispenden anzusehen sind. Da Weidel die ganze Zeit AfD-Mitglied war und das Geld sogar für Wahlkampfzwecke verwendet wurde, scheint die Argumentation des Anwalts gewagt. Die Bundestagsverwaltung bestätigte gegenüber der F.A.Z. den Erhalt des Schreibens, wollte sich aber in der Sache nicht dazu äußern. Ein Rechtsstreit steht an. Auch im Rechenschaftsbericht, den die AfD an die Verwaltung übersandt hat, geht die Partei auf den Fall ein.