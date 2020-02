Aktualisiert am

Wahlrechtsreform : SPD will Bundestag auf 690 Mandate begrenzen

Ein Blick auf den Plenarsaal: Der Bundestag ist mit derzeit 709 Mitgliedern wesentlich größer als gesetzlich vorgesehen. Bild: dpa

Mit ihrem Vorschlag will die SPD eine Brücke bauen. Die Wahlkreise will sie nicht reduzieren. „Jede Partei wird eine Kröte schlucken müssen“, so SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.