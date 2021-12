Neue Innenministerin : Wie Nancy Faeser das Innenministerium verändern wird

Nancy Faeser ist die erste Frau an der Spitze des Bundesinnenministeriums. Aber für die Art, wie sie das Amt führen will, spielt das nach ihren Worten keine große Rolle, sondern eher, wie sie kürzlich der Zeitschrift „Der Spiegel“ erzählte, „dass ich Sozialdemokratin bin und keine Christdemokratin“. Nach ihren ersten Ankündigungen – und viel mehr gab es in der kurzen Zeit seit Amtsantritt noch nicht – kann man allerdings den Eindruck gewinnen, dass Faeser in vielen Punkten an die Arbeit ihres Vorgängers Horst Seehofer anknüpft. Von einem Bruch mit dem CSU-Politiker kann jedenfalls keine Rede sein.

Im Gespräch mit dem „Spiegel“ beschrieb Faeser Sicherheit als „Frage sozialer Gerechtigkeit“. Sicherheit müsse für jeden gewährleistet werden, egal, wie viel Geld er habe oder woher er komme, das sei die oberste Maxime. Seehofer hat ganz ähnlich gedacht, im Herzen war er Sozialpolitiker. Bei Faeser klingen die Worte wie ein sozialdemokratisches Glaubensbekenntnis. Was daraus folgen soll, ist noch unklar.

In ihrer ersten kurzen Rede als desi­gnierte Innenministerin hatte sie gesagt, dass der Rechtsextremismus die derzeit größte Bedrohung für die freiheitlich ­demokratische Grundordnung sei. Das deckt sich mit der Einschätzung des Verfassungsschutzes, auch Seehofer hatte Rechtsextremisten bei diversen Anlässen den Kampf angesagt. Erst im Frühjahr ist ein Gesetzespaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität in Kraft getreten. Welche Maßnahmen will Faeser darüber hinaus ergreifen?

Kontinuität selbst in der Migrationspolitik

„Zuallererst“, so sagte sie im „Spiegel“-Interview, will Faeser das Demokratiefördergesetz vorantreiben, um zivilgesellschaftliche Gruppen im Kampf gegen Hass, Gewalt und Extremismus zu stärken. Das Gesetz ist allerdings nicht ihre Idee, die Stärkung von Programmen zur Demokratieförderung stand schon im Koalitionsvertrag der Vorgängerregierung. Im Mai hatte das Kabinett die Eckpunkte des Gesetzentwurfs beschlossen, er scheiterte an der Blockade der Unionsfraktion im Bundestag. Dass das Gesetz mit den Stimmen der Ampel nun durchgeht, dürfte eher eine Formsache sein als ein besonderer Kraftakt.

Selbst in der Migrationspolitik scheinen die Weichen nicht völlig neu gestellt. Dabei stand der Name Seehofer – jedenfalls in den Anfängen seiner Zeit im Bundesinnenministerium – für eine harte Linie; erinnert sei an den „Masterplan Migration“ und misslungene Witze wie den über 69 Afghanen, die an seinem 69. Geburtstag abgeschoben wurden. Faeser würde so etwas nicht passieren, aber sie macht an ihren ersten Amtstagen durchaus deutlich, dass Migrationspolitik für sie nicht dasselbe ist, wie die Arme auszubreiten. Sie kündigte allerdings an, dass sie Migration „nicht mehr nur“ unter dem Sicherheitsaspekt betrachten wolle.

Das könnte heißen, dass Integration und Arbeitsmi­gration künftig eine größere Rolle spielen als bisher; dazu passt, dass die Ampelkoalition den Wechsel aus dem Asyl- ins Einwanderungssystem erleichtern will. Angesichts der dramatische Lage an der polnisch-belarussischen Grenze zeigte sie sich aber unnachgiebig. Man müsse mit Europa abgestimmt handeln – was angesichts des deutlichen Widerstands in einigen Ländern bedeutet, dass die Migranten nicht in die EU geholt werden.