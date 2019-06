Nach Nahles-Rücktritt : SPD-Vorstand macht Weg für Doppelspitze frei

Nach Kollision in der Luft : Zwei „Eurofighter“ über Norddeutschland abgestürzt

Über Norddeutschland sind zwei Kampfjets der Luftwaffe abgestürzt. Offenbar hätten sich die beiden Maschinen in der Müritzregion in Mecklenburg-Vorpommern in der Luft berührt, berichtete die private Radiostation Ostseewelle. Einer der Piloten wurde lebend aufgefunden.