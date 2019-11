SPD vor der Entscheidung : Das hat wehgetan

Szene einer zerrütteten Partei: Am Donnerstagabend saß Saskia Esken in einem Fernsehstudio. Die linke SPD-Politikerin kandidiert mit Norbert Walter-Borjans gegen Olaf Scholz und Klara Geywitz. Die SPD sucht immer noch neue Vorsitzende. Im Juni war Andrea Nahles zurückgetreten. Seitdem wogt der Wettstreit. Erst wollte niemand antreten, die gesamte etablierte Parteiführung hatte abgesagt. Auch Scholz. Dann änderte sich das. 17 Frauen und Männer tourten schließlich Tausende Kilometer durch Deutschland, dann ein erster Wahlgang. Die beiden Siegerpaare sind in der Endausscheidung. An diesem Samstag wird das offizielle Ergebnis bekanntgegeben.

Das inoffizielle ist aber schon klar: Die Kandidaten sind verfeindet, die Fraktion aufgewühlt, die Jusos werden als unsolidarisch beschimpft, viele Mitglieder haben die Nase voll von der esoterischen Dauersuche und stimmen nicht ab. Scholz und Geywitz mobilisieren Unterstützer, darunter viele SPD-Spitzenpolitiker. Selbst Gegner von gestern sind dabei, wie etwa der frühere Kanzlerkandidat Martin Schulz. Esken und Walter-Borjans hingegen setzen auf die Juso-Karte. Der Verband hat sie von Anfang an unterstützt. Esken kandidiert vor allem gegen die große Koalition. Sie will energischer als Walter-Borjans weg von der Union, weil sie glaubt, außer „Klimapaketchen“ und anderen faulen Kompromissen komme nichts herum. In den vergangenen drei Wochen hat sie den Vizekanzler und Finanzminister immer schärfer attackiert. Walter-Borjans machte mal mit, mal relativierte er sanft.

An diesem Fernsehabend jedoch läuft die Sache aus dem Ruder. Moderator Markus Lanz fragt Esken, ob sie Scholz für einen „aufrechten Sozialdemokraten“ halte. Eigentlich eine banale Frage. Scholz ist seit Jahrzehnten im Dienste der Partei unterwegs, er war ihr Generalsekretär, hat als Arbeitsminister gedient, in Hamburg für die SPD Wahlen gewonnen. Man kann anderer Meinung sein als Scholz, seinen Stil kritisieren. Aber dass er kein aufrechter Sozialdemokrat wäre?

Esken verweigert die Antwort, redet von etwas anderem. Der Moderator hakt nach, das sei nicht die Frage gewesen. Esken: „Ich weiß.“ Das Spiel wiederholt sich. Sie will es nicht sagen. Lanz: „Ich habe gefragt, ob Olaf Scholz für Sie ein standhafter Sozialdemokrat ist?“ Und dann sagt Esken einen Satz, der viel sagt über den erbitterten Kampf, den sie führt: „Das kann ich im Lauf der sehr langen Jahre, in denen Olaf Scholz tätig ist, so nicht beurteilen. Ehrlich gesagt.“ Die Kamera zeigte nun Walter-Borjans, der den Moderator mit Blicken anzuflehen scheint, jetzt aufzuhören. Dafür ist Lanz allerdings nicht bekannt, er fragt also weiter, Esken vertieft den Eindruck. Im Studio kommt ein Augenblick betroffenen Schweigens auf. „Sie machen heute keine Gefangenen“, sagt Lanz. „Nee“, entgegnet Esken und grinst. Walter-Borjans müsste nun unbedingt etwas klarstellen, wenn es in diesem Wettstreit noch einen Funken Fairness geben sollte. Doch der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen schweigt beredt.