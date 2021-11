Kritik an der FDP : Der Rebell lebt noch

Abteilung Attacke? Kevin Kühnert am Samstag in Frankfurt Bild: Wonge Bergmann

Im Bundestag sitzen jetzt 49 Jusos, Vertreter der aufmüpfigen Parteijugend der SPD. Sie werden bald zusammen mit den gut 150 weiteren SPD-Abgeordneten Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen, das bezweifelt niemand. Aber dann?

Mona Jaeger Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online.



Es ist noch gar nicht so lange her, dass einige Jusos Stimmung machten gegen Scholz, ihn für den falschen Kanzlerkandidaten hielten. Im Wahlkampf verhielten sie sich dann zwar loyal, und der Erfolg bei der Bundestagswahl schweißt seither zusammen. Aber die inhaltlichen Unterschiede sind nicht verschwunden und die Zweifel an Scholz allenfalls leiser geworden. Den Juso-Abgeordneten wird außerdem Druck gemacht von den übrigen Jungsozialisten in der Partei, die nicht im Bundestag sitzen, aber ein Machtfaktor geworden sind. Muss der baldige SPD-Kanzler also die eigene Parteijugend fürchten?