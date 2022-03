SPD und Russland : Die Hannover-Connection in den Kreml

Die niedersächsische SPD steht in diesen Tagen fest an der Seite der Ukraine. „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat vieles verändert“, sagt der Landesvorsitzende und Ministerpräsident Stephan Weil und verspricht, den Flüchtlingen zu helfen: „Wir werden uns alle Mühe geben, dass sie sich gut aufgenommen fühlen.“ Putins Überfall nennt er „Imperialismus in seiner widerwärtigsten Form“.

Der Angriffskrieg hat aber nicht nur die Sicherheitsordnung in Europa verändert, sondern auch Weils eigenen Landesverband. Gerade in der hannoverschen SPD wurde die russische Gefahr seit Jahren kleingeredet. Heute wird Putin verurteilt, als sei nie etwas gewesen. Wer sich erinnert, weiß aber, dass sehr viel war.

2013 kam Schröder-Köpf in den Landtag

Das Jahr 2013 ist der beste Einstieg in diese Erinnerung. Damals gelang es der niedersächsischen SPD nach vielen Jahren in der Opposition, die CDU aus der Staatskanzlei zu verdrängen. Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil wurde Ministerpräsident. Neu in den Landtag kam auch Doris Schröder-Köpf, die damalige Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder, die gleich zur Migrationsbeauftragten der Landesregierung ernannt wurde.

Zuvor hatte sie einer altgedienten Sozialdemokratin den Wahlkreis in Hannover abgenommen. 2013 war auch das Jahr, in dem Schröder-Köpf der SPD eine auffällig hohe Geldsumme spendete: 32.725 Euro und 26 Cent, davon allein 25.000 Euro als Einzelspende an den SPD-Stadtverband Hannover, 4600 Euro waren Mandatsträgerabgaben, rund 3000 Euro waren Kleinspenden.

In der gesamten SPD in Deutschland gab es 2013 nur eine Person, die mehr spendete als Schröder-Köpf. Auch sie stammte aus Hannover: Es handelte sich um eine Geschäftsführerin des SPD-Bezirks Hannover. Sie spendete 83.000 Euro. Der Fall ging bundesweit durch die Presse, weil eine so hohe Privatspende so ungewöhnlich war. 2014 überwies Schröder-Köpf dann nach Auskunft ihres Anwalts nochmals insgesamt 27.000 Euro an die SPD. Auch damit lag die Landtagsabgeordnete wieder bundesweit in der Spitzengruppe.

Nach dem Regierungswechsel 2013 erblühte in Niedersachsen eine Russland-Folklore, die mehrere Elemente vereinte: Sympathie für die russische Seele, Verständnis für Kreml-Chef Putin und eine romantisierte Erinnerung an Willy Brandts Entspannungspolitik. Das Ergebnis waren Wohlfühlveranstaltungen wie die Verleihung des Niedersächsischen Staatspreises durch den Ministerpräsidenten im Februar 2015. Ausgezeichnet wurde damals die Hannoveraner Rockband Scorpions.

Gerhard Schröder hielt in der barocken Galerie Herrenhausen vor den Spitzen der Stadtgesellschaft die Laudatio. Der Gaslobbyist nutzte die Gelegenheit, um trotz der 2014 vollzogenen russischen Annexion der Krim für „Ost-West-Verständigung“ zu werben. Er erinnerte an eine Veranstaltung mit Wladimir Putin in Russland, bei der die Scorpions mit ihrem Lied „Wind of Change“ die Gäste zu Tränen gerührt und russische Soldaten mitgepfiffen hätten. „So etwas wünscht man sich öfter, gerade in der heutigen Zeit.“

Wieder griffen die Sozialdemokraten auf ihre Moskau-Connection zurück

Im Herbst 2017 stand die niedersächsische SPD dann wieder vor wichtigen Wahlen: der Bundestagswahl im September und der Landtagswahl im Oktober. Und wieder griffen die Sozialdemokraten auf ihre Moskau-Connection zurück. Die hannoversche SPD-Politikerin und heutige DGB-Präsidentin Yasmin Fahimi präsentierte im Wahlkampf Altkanzler Gerhard Schröder, mit dem sie im Rathaus der Landeshauptstadt die Weltlage besprach. Er behauptete, eine Isolierung Russlands diene ausschließlich Amerika, das einen „Wirtschaftskrieg“ gegen Deutschland führe.

Schröder wandte sich auch scharf gegen die Pläne der CDU, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr auszugeben. Die Sozialausgaben im Inland dürften nicht einer „neuen Aufrüstungsspirale“ zum Opfer fallen, warnte Schröder und fragte, wer denn ernsthaft glaube, dass „irgendjemand im Osten“ eine aggressive Außenpolitik betreibe? „Ich hoffe, die SPD ist mutig genug zu sagen: Von wem sind wir eigentlich bedroht?“ Fahimi pflichtete Schröder bei und nannte das Zwei-Prozent-Ziel „totalen Wahnsinn“.