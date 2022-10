Die SPD und Brandts Ostpolitik : Was Egon Bahr mit Putin zu tun hat

Wolfgang Thierse ist erschüttert. Kürzlich hat er in einer Zeitung lesen müssen: Willy Brandt war gestern. Sollen auch des einstigen SPD-Kanzlers Ostpolitik und der Ansatz „Wandel durch Annäherung“ seines Beraters Egon Bahr von gestern sein? Sind sie die eigentliche Ursache für die Fehler und Irrtümer der deutschen Russlandpolitik in den letzten zwanzig Jahren?

Schließlich ist diese Ostpolitik fester Bestandteil des Glaubensbekenntnisses der SPD; in sozialdemokratischer Sicht hat erst sie Frieden in Europa und die deutsche Einheit möglich gemacht.

Diese Grundfesten sieht Thierse in Gefahr. „Soll das wirklich ein historischer Irrweg gewesen sein?“, fragt der 79 Jahre alte ehemalige Bundestagspräsident. Es ist ihm anzumerken, dass ihm die jüngste Analyse seines Parteivorsitzenden Lars Klingbeil, Deutschland stehe vor den Trümmern seiner Russlandpolitik, nicht behagt.

Sicherheit und Stabilität nicht mehr „mit Russland“, sondern nur noch „vor und gegen Russland“ zu organisieren, wie es Klingbeil kürzlich sagte, das treffe auf das Regime Putin heute „wohl“ zu. Doch in Zukunft, so hofft Thierse, wird das Konzept der Gemeinsamen Sicherheit von Brandt und Bahr wieder eine Chance bekommen. So geht es wohl den meisten der vornehmlich grauhaarigen Männer und Frauen, die an diesem Abend in den Berliner Mendelsohn-Bau der IG Metall gekommen sind.

„Wandel durch Annäherung“ hat sich überholt

Wie eng verflochten ist Brandts Ostpolitik mit dem Kurs gegenüber Moskau, den Deutschland seit der Amtszeit des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder verfolgt hat? Der Historiker Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, überbringt der Gemeinde der in Zweifel gestürzten Sozialdemokraten eine vermeintlich erlösende Botschaft.

Das Konzept „Wandel durch Annäherung“ habe auf der Motivation beruht, die deutsche Teilung zu überwinden, dieses Motiv gibt es seit 1990 nicht mehr. Und auch der KSZE-Prozess, der in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts das Eis zwischen Ost und West mit Blick auf Politik und Menschenrechte brechen sollte, wirke „heute wie eine ferne Utopie“.

Die Sowjetunion habe in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Art kollektive Führung besessen, das habe sie berechenbar gemacht. Das sei etwas ganz anderes als die persönliche Diktatur Putins.

Die Politik gegenüber Russland blieb der „alten KSZE-Welt“ verhaftet

Deutschland habe aber verkannt, dass das nationalistische Russland Putins sich längst nicht mehr in der gleichen historischen Zeit bewege. Die Ostpolitik von Brandt und Bahr und auch der NATO-Doppelbeschluss, vom SPD-Kanzler Helmut Schmidt erfunden und seinem CDU-Nachfolger Helmut Kohl durchgesetzt, hätten ein klares Ziel, nämlich gegenseitigen Gewaltverzicht, gehabt; Schmidt und Kohl hätten sie mutig gegen breiten Protest durchgesetzt.

Der späteren Politik gegenüber Russland habe es hingegen an nüchterner Analyse und an politischem Mut gefehlt. Sie sei der „alten KSZE-Welt“ verhaftet geblieben, in der Ausgleich und Stabilität durch diplomatische Kommunikation und wirtschaftliche Zusammenarbeit geschaffen werden sollten.

„Die Vorstellung, Kommunikation sei immer gut, und wenn man nur lange genug kommuniziere, könne es zumindest nicht schlechter werden“, sei eine Fehleinschätzung, schreibt Wirsching der Altbundeskanzlerin Angela Merkel in ihr Putin-Dossier – den Spezialfall Gerhard Schröder erwähnt er allerdings nicht.

Die Abhängigkeit von russischer Energie nahm erst spät zu

Wie aber sieht es mit der Abhängigkeit von sowjetischen Energielieferungen aus, die zur Zeit der Ostpolitik Brandts mit dem Erdgas-Röhren-Geschäft 1971 in die Wege geleitet wurde? Ein Pfad für die heutige Abhängigkeit wurde damals gelegt. Brandt sagte 1973 dem „Spiegel“, dass zehn Prozent der nach Deutschland importierten Energie aus der Sowjetunion kommen könnten, „ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger“.

Doch es werde „keine besondere Abhängigkeit daraus entstehen“. Tatsächlich stammten ein Jahrzehnt später nur 7,5 Prozent der in Westdeutschland genutzten energie­erzeugenden Rohstoffe aus der Sowjetunion.

Im vorigen Jahr wurden hingegen 34 Prozent des Ölbedarfs und 55 Prozent des Bedarfs an Gas aus Russland eingeführt. Die energiepolitische Abhängigkeit wurde also viel später gewählt. Es war, so befindet Wirsching, „die ökonomisch verführerischste und zugleich politische riskanteste Wahl“. Anders gesagt: Deutschland hätte rechtzeitig abbiegen können, wenn Berlin nüchtern auf Putins Russland geblickt und der Politik den Vorrang vor der Wirtschaft gegeben hätte.

Der Einfluss von Egon Bahr

Wie sehr die klassische Ostpolitik bis heute in die SPD wirkt, wird an der Rolle von Egon Bahr deutlich. Er hatte, so erzählt es der Sozialdemokrat und letzte DDR-Außenminister Markus Meckel an diesem Abend, bis zu seinem Tod 2015 ein Büro im Willy-Brandt-Haus. Bahr habe jedem Partei- und Fraktionschef der SPD „auf dem Schoß“ gesessen und alle davon überzeugt, „dass Moskau das Zen­trum deutscher Außenpolitik ist“. Die Fixierung des eine reine Großmachtpolitik befürwortenden Bahr auf Moskau habe für die SPD fatale Folgen gehabt, da ihn viele als entscheidenden Ratgeber angesehen hätten.

Den Zuhörern, die zum Teil sozial­demokratischen Traditionsvereinen wie dem Erhard-Eppler-Kreis angehören, gefallen solche Erkenntnisse nicht. Ihrer Weltsicht entspricht, was der Politikwissenschaftler Johannes Varwick aus Halle sagt. Er wünscht sich einen „neuen Egon Bahr“, der wisse, „dass es keinen Sinn macht, Einflusszonen zu ignorieren“.

Man müsse einen „nüchternen Blick auf das russische Sicherheitsempfinden“ haben und akzeptieren, dass die Ukraine in Moskauer Perspektive ein „Sonderfall“ sei und man ihr etwa die Mitgliedschaft in der NATO niemals erlauben könne. Dafür gibt es viel Beifall. Es scheint, dass der geläuterte Parteichef Klingbeil noch einen weiten Weg vor sich hat.