Forderung nach mehr Diplomatie : SPD und Grüne widersprechen Mützenich

In den eigenen Reihen eckt der SPD-Fraktionsvorsitzende an, der eine Balance zwischen ukrainischer Selbstverteidigung und Diplomatie gefordert hatte. Besonders verärgert sind die Grünen.

Die Aufforderung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, es solle mehr für eine diplomatische Lösung des Krieges in der Ukraine getan werden und Außenministerin Annalena Baerbock solle sich entsprechend stärker engagieren, ist nicht nur von führenden Grünen, sondern auch von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken klar abgewiesen worden. Esken sagte dem Sender RTL, es sei wichtig, dass Diplomatie auch immer im Spiel bleibe, doch könne ein Ende des Krieges nur „der russische Aggressor Putin“ herbeiführen.

Mützenich hatte am Sonntagabend im ZDF gesagt, es komme „auf eine Balance“ zwischen dem Selbstverteidigungsrecht der Ukraine und einem stärkeren Gewicht diplomatischer Vermittlungsbemühungen an. Ausweislich der Ergebnisse von Meinungsumfragen wünsche sich eine Mehrheit der Deutschen mehr diplomatische Aktivitäten. Als Beleg dafür, dass solche Bemühungen Ergebnisse lieferten, führte Mützenich die Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen und der Türkei mit der Ukraine und Russland über Getreide-Exporte an.

Das Auswärtige Amt kommentierte die Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden nicht offiziell. Allerdings gab es den Hinweis, dass jene Beispiele diplomatischer Erfolge, die Mützenich nannte, durchaus auch unter deutschem Zutun überhaupt zustande kamen. Das galt unter anderem für die jüngsten Bemühungen, das Atomkraftwerk Saporischschja vor russischem Beschuss zu sichern, als auch für die Vereinbarungen über einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine, die mithilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zustande kamen.

Die Grünen stellten sich an die Seite Baerbocks. Ihr Parteivorsitzender Omid Nouripour sagte, die diplomatischen Verhandlungserfolge, die es bislang gegeben habe, „verdanken wir der Ukraine“. Die deutsche Außenministerin „tut alles, was sie kann, damit wir zu Frieden kommen“. Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt nannte Mützenichs Forderungen „absurd“. Sie äußerte, es werde „verhandelt, aber nicht um Territorium und Identität der Ukraine“.