SPD-Vorsitz : Das Trio, das es jetzt raffen soll

Am Sonntag hatte Andrea Nahles in einem Brief an die Partei ihren Rücktritt erklärt. „Bleibt beieinander und handelt besonnen!“ stand da drin. Jetzt war es Montag. Nahles sprach ein letztes Mal vor dem Vorstand der SPD im Berliner Willy-Brandt-Haus, dessen scharfe Kante in guten Zeiten an einen Dampfer in voller Fahrt erinnert, in schlechten an die Titanic kurz vor dem Eisberg. Ihre Stimme bebte. Sie fasste sich kurz, am Ende erhoben sich alle von ihren Stühlen. Der Vorstand klatschte, ihre Freunde genau wie jene, die nichts sehnlicher gewünscht hatten als ihren Sturz. Noch während sie applaudierten, fiel die Tür hinter Nahles ins Schloss.

Dann kehrte Stille ein. Überhaupt, sagt einer, sei die Stille in dieser Sitzung das Auffälligste gewesen. Auf den Vorstandssitzungen der SPD geht es sonst anders zu. Normalerweise tuschelt immer irgendjemand irgendetwas, tippt ein anderer auf seinem Telefon herum. Diesmal war es anders. Nahles ging, und keiner muckste. Einer sprach nach dem anderen, und wer nicht sprach, der hörte zu. „Wir wussten“, sagt einer, „wenn wir jetzt die richtige Entscheidung treffen, dann gibt es eine Zukunft. Aber es kann auch sein, dass wir zum Überleben die Kraft nicht mehr finden.“

War’s das mit der SPD?

Seit dem Jahre 1890 existiert die Sozialdemokratische Partei Deutschlands unter diesem Namen. Wenn man ihre Vorgänger bis hinunter zum Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein von 1863 dazunimmt, gibt es sie seit 156 Jahren. Sollte das wirklich alles vorbei sein? Mancher stellte sich diese Frage. Nur das leise Klirren der Tassen hörte man ab und zu, wenn einer versehentlich ans Tischbein stieß.

Als Erster sprach Olaf Scholz. Unter den sechs Stellvertretern der gestürzten Nahles war der Bundesfinanzminister der Erste unter Gleichen: Vizekanzler und vor gut einem Jahr schon einmal kommissarischer Parteivorsitzender. Auch damals herrschte Krise. Scholz hatte geholfen, Nahles nach dem Scheitern von Martin Schulz den Weg an die Spitze zu bahnen und die widerstrebende SPD in die große Koalition zu führen. Nun war Nahles fort, und Scholz schlug dem Vorstand eine provisorische Parteiführung aus drei Personen vor: die Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, Malu Dreyer und Manuela Schwesig, sowie den hessischen SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel.

Auf dieses Trio hatte sich die engere Parteiführung schon vor der Sitzung geeinigt: die sechs stellvertretenden Parteivorsitzenden, Generalsekretär Lars Klingbeil und noch ein paar andere. Sie hatten sich schon am Sonntag getroffen, nur Stunden nachdem der Abschiedsbrief von Andrea Nahles kurz vor zehn an die Partei gegangen war. Klar war, dass die kommissarische Führung aus dem Kreis der sechs gewählten stellvertretenden Vorsitzenden kommen musste. Das steht zwar nirgendwo geschrieben, gilt aber als „gelebtes Recht“, wie es aus der SPD-Zentrale heißt: Das sei nun einmal eine Aufgabe von Stellvertretern. Drei der sechs schieden dabei von vornherein aus.