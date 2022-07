SPD und Scholz : Warum schwache Umfragen kaum Thema sind

Bald wird Olaf Scholz mit seiner Frau Urlaub machen, im Allgäu. Da ist es nicht nur schön grün, sondern auch der Weg nach Berlin ist nicht weit. Denn der Kanzler weiß nicht, was passieren wird in Zeiten, in denen Krieg in der Ukraine herrscht und Deutschland damit rechnen muss, dass Putin den Gashahn endgültig zudreht. Nach gut einem halben Jahr Regieren ist Scholz dennoch zufrieden mit dem, was er unter nicht vorhersehbaren, überaus herausfordernden Umständen geschafft hat. Das 100-Mil­liarden-Sondervermögen, der Be­­freiungsschlag für die Bundeswehr, ist samt Grundgesetzänderung verabschiedet, auch die ersten Gesetze zur raschen Energiewende und eines zur Planungsbeschleunigung sind beschlossen, der kommende Haushalt hat das Kabinett passiert.

Angesichts einer Koalition, die ihre Ziele binnen weniger Wochen von der Überschrift „Fortschritt“ auf das Thema „Sicherheit“ umschreiben musste, ist das geleistete Arbeitspensum der Ampel ei­nigermaßen beachtenswert.

Doch wer annimmt, dass die Partei des Kanzlers davon profitieren würde, der irrt. Die SPD liegt in den jüngsten Um­fragen führender Meinungsforschungsinstitute nur noch auf Platz drei, kommt auf 19, 20 Prozent und liegt damit sechs bis neun Prozentpunkte hinter der Union und drei bis vier Punkte hinter den Grünen. Sozialdemokraten weisen darauf hin, dass die Partei schon vor einem Jahr auf nämlichem dritten Platz lag, bei nur 15 Prozent. Allerdings war die SPD da­mals nicht die Kanzlerpartei.

Die Zeiten des Kanzlerbonus scheinen vergangen

Dass die Partei des Kanzlers oder der Kanzlerin in Umfragen auf dem dritten Platz landet, das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Man kann das mit der neuen Parteienstruktur erklären, in der die Grünen zur dritten (mittel)großen Partei aufgestiegen sind. Dennoch: Die Zeiten, in denen der Kanzlerbonus entscheidend war, scheinen bei aller Vorsicht vorbei zu sein. Mit Ausnahme des Saarlands sind zudem die Landtagswahlen für die SPD schmerzhaft verlaufen, vom sozialdemokratischen Jahrzehnt, das nach der Bundestagswahl ausgerufen wurde, spricht schon niemand mehr.

Doch die Schwäche der SPD ist kaum ein Thema in der Partei. Die Wahlen zum nächsten Bundestag sind schließlich noch weit entfernt. Vielleicht noch wichtiger: Andere Dinge sind mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine in den Vordergrund gerückt. Die SPD braucht ein neues Ko­ordinatensystem, was ihre Haltung zur Bun­deswehr und zur deutschen Außenpolitik insgesamt angeht.

Einen programmatischen Vorstoß hat kürzlich Parteichef Lars Klingbeil gewagt, in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzler. Seine Re­de, in der er den Anspruch Deutschlands als Führungsmacht postulierte, die auch militärisch auf der Höhe der Zeit sein müsse, ist breit wahrgenommen worden. Dass der 44 Jahre alte SPD-Vorsitzende, knapp zwanzig Jahre jünger als der Kanzler, seine Partei damit konfrontierte, war mutig. Denn schließlich versteht sich die SPD seit jeher als Friedensmacht. Und zwar in dem Sinne, dass internationale Diplomatie und im Zweifelsfall Pazifismus gut sind, Begriffe wie deutsche Führung und alles Militärische hingegen suspekt.

Ein Gefallen für Scholz

Klingbeil hat mit dem Wort von der Führungsmacht postuliert, was der Kanzler zwar denkt, aber nicht selbst laut sagen kann. Mit seiner Hal­tungsrede hat der Parteichef an Profil gewonnen, seine eigene Ambitionen auf eine starke Rolle in der SPD klar gemacht. Zugleich hat er dem Kanzler damit einen weiteren Gefallen getan. Scholz stand bisher als überzeugter Transatlantiker rechts vom Mainstream seiner Partei. Mit seiner Rede hat Klingbeil den Kanzler mehr in die Mitte gerückt.