Vorschlag bis Montag : Die SPD will rasch Klarheit an der Parteispitze

Schon bald will die SPD geklärt haben, ob sie nur einen neuen Vorsitzenden sucht oder gleich zwei – und wer das sein soll. Esken und Klingbeil müssen sich zwischen Partei- und Ministeramt entscheiden – und das mitten in Koalitionsverhandlungen.

Die SPD strebt offenbar nach einer raschen Lösung für die Parteiführung. Wie zuerst die Nachrichtenagentur Reuters meldete, soll der Parteivorstand am kommenden Montag einen Personalvorschlag unterbreiten. Zu den möglichen Kandidaten zählen der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil und Manuela Schwesig, die Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern. Bis Sonntagabend soll außerdem geklärt werden, ob die Sozialdemokraten einen oder zwei neue Vorsitzende benötigen. Der amtierende Vorsitzende Norbert Walter-Borjans tritt sicher ab, seine Ko-Vorsitzende Saskia Esken hatte zunächst angedeutet, bleiben zu wollen, überlegt nun aber noch. Die Wahl der Vorsitzenden könnte bereits Anfang Dezember bei einem Ordentlichen Parteitag in Berlin erfolgen.

Vergangene Woche hatte Walter-Borjans mitgeteilt, er stehe für eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung. Er sagte zu seinem Entschluss: „Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen.“ Mit dieser Mission, so fuhr er fort, sei er „so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran.“

Die Diskussion über die künftige Parteiführung der mutmaßlichen Kanzlerpartei nahm dann weiter Fahrt auf, nachdem der SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich Esken aufgefordert hatte, sich möglichst bald zwischen dem Parteivorsitz oder dem Streben nach einem Ministeramt zu entschieden. „Es wäre gut, dass die Partei auch weiß, woran sie ist“, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. Für diese öffentliche Aufforderung wurde Mützenich intern kritisiert. Er selbst hatte sich wochenlang Zeit gelassen, um sich zwischen Fraktionsvorsitz und dem Amt des Bundestagspräsidenten zu entscheiden.

Personaldiskussion kommt ungelegen

Eigentlich kommt der Partei eine Personaldiskussion inmitten der Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen ungelegen. Ein etwaiger Koalitionsvertrag würde gegebenenfalls von zwei Parteivorsitzenden unterzeichnet, die wenige Tage später nicht mehr im Amt sind. Bei den Grünen kommt es allerdings wahrscheinlich zu einer ähnlichen Konstellation, wenn die gegenwärtigen Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock in Regierung oder Fraktionsführung wechseln.

Was die Nachfolge an der Spitze der SPD betrifft, so hat Generalsekretär Klingbeil beste Aussichten, sofern er will. Bislang hat er lediglich geäußert, dass es eine Ehre sei, genannt zu werden. Klingbeil, der als einer der maßgeblichen Organisatoren des SPD-Wahlerfolgs gilt, könnte aber auch ein Ministeramt anstreben. Die Vorsitzende Esken wiederum hatte früh im Wahlkampf zu erkennen gegeben, dass sie sich auch gut vorstellen könne, Ministerin zu werden. Für einen Bundeskanzler Olaf Scholz wäre das eine schwierige Konstellation, mit der Parteivorsitzenden im Kabinett. Er hat sich dazu aber nicht abweisend geäußert.

Mützenich hingegen hat klar für eine Trennung von Parteiamt und Ministeramt plädiert. „Ich glaube, die Konzentration jeweils auf ein Amt ist schon herausfordernd genug“, sagte er im Deutschlandfunk. „So ist Saskia Esken ja auch vor zwei Jahren angetreten, letztlich eben auch auf diese Eigenständigkeit pochend. Und ich glaube, dass sie klug genug ist zu wissen, dass das, was damals vor zwei Jahren erfolgreich war, sich auch in Zukunft wieder wird abbilden müssen.“

Für Esken ist die Lage insoweit unangenehm, als sie für ein Ministeramt in einem Kabinett Scholz auf den Parteivorsitz verzichten müsste, noch ehe der Koalitionsvertrag abgeschlossen und die Ämter überhaupt vergeben sind.