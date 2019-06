Abschied von der SPD : Auch Andrea Nahles hat andere fertiggemacht

Abgang einer Genossin: Andrea Nahles am Montag in Berlin Bild: Reuters

Viele Ämter bedeuten viel Macht. Wenn man sie verliert, dauert der Abschied etwas länger. Am Montag hat sich die Parteivorsitzende Andrea Nahles nach mehr als 20 Jahren Zugehörigkeit aus dem Bundesvorstand der SPD verabschiedet. Sie hat dort harte Zeiten erlebt, vor allem hat sie anderen Parteivorsitzenden harte Zeiten bereitet. Die linke Sozialdemokratin hat in all den Jahren gegen pragmatische Regierungspolitik polemisiert – so lange, bis sie als Generalsekretärin und dann Arbeitsministerin selbst Teil von Regierungen wurde.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

In dieser Zeit fielen acht Parteivorsitzende oder traten erschöpft zurück, fast immer war Nahles mit von der Partie, in den letzten zehn Jahren als fleißige und bestens vernetzte Ämter-Aufsteigerin. Sie wurde Generalsekretärin, dann Ministerin im riesigen Arbeits- und Sozialministerium, Fraktionsvorsitzende und schließlich Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Kaum jemand kannte und kennt die Partei wie sie. Und weil das so ist, hatte Nahles vor einer Woche noch die Hoffnung, sie könne ihre Kritiker mit einem raffinierten Schachzug mattsetzen: Überraschend sollte die turnusmäßige Wiederwahl des Fraktionsvorsitzenden vorgezogen werden, Kritiker aus dem Unterholz wollte sie zum direkten Duell zwingen. Tags darauf hatte Nahles das Tempo noch beschleunigt und eine Sondersitzung der Fraktion für Mittwoch vergangener Woche angesetzt. Doch statt des Duells mit ein oder zwei Gegnern stand ihr nun ein Großteil der Fraktion entgegen, es hagelte Kritik.

Die angestaute Wut vieler Abgeordneter, auch ihre Existenzängste brachen auf. Nahles verließ die Sitzung Stunden später schwer getroffen. Drei weitere Tage brauchte sie, um zu erkennen, dass ihr in der Dienstagssitzung dasselbe Schicksal drohen würde wie vor ein paar Monaten Volker Kauder in der Union. Nahles kam ihrer Abwahl durch Rücktritte zuvor.

Mehr zum Thema 1/

Die Abschiede sind verschämt. Nahles hat viele fertiggemacht, nun wurde sie fertiggemacht. Das Mitleid hält sich in Grenzen, und wie immer beklagen ausgerechnet die größten Intriganten die Intrige und reden von Entgiftung oder davon, dass sie sich für andere schämen. Nahles kennt das. „Bleibt beieinander und handelt besonnen!“, hatte sie ihrer Partei zum Abschied geschrieben und gewünscht, „dass es Euch gelingt, Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt“. Zum Abschied im Willy-Brandt-Haus hielt Nahles eine kurze Rede, es gab Beifall. Früher hätte man sie noch zum Foto mit Blumenstrauß gezwungen, heutzutage kann man einfach gehen. Und das tat sie dann auch. Vor der Türe ein paar Abschiedsworte zu den Journalisten, dann zu einer der letzten Fahrten mit der Fraktionsvorsitzenden-Limousine.

Wenn sie am Dienstagnachmittag von der Fraktion Abschied nimmt, wird es wohl ähnlich sein. Eine kurze Ansprache, Abschied und Abgang. Die rund 150 SPD-Abgeordneten müssen dann, halbwegs erleichtert, halbwegs entsetzt ob der sich überschlagenden Ereignisse, die Zukunft planen. Das soll offenbar vor allen Dingen langsam geschehen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich übernimmt die Leitung der Sitzung, er hatte Nahles schon öfters vertreten. Wann neu gewählt wird, wer antreten könnte – dazu hielten sich alle am Mittag noch bedeckt. Es könnte jedenfalls Wochen oder gar die Monate bis zum Ende der Sommerpause im September dauern, bis die SPD-Fraktion wieder eine reguläre Führung hat.