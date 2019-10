SPD-Regionalkonferenzen : Die Qual des Wahlkampfs

Saarbrücken, 4. September

Die SPD sucht neue Vorsitzende, auf Regionalkonferenzen präsentieren sich 17 Bewerberinnen und Bewerber. Erste Station ist das Saarland. Gemessen an der Einwohnerzahl leben dort die weltweit meisten Sozialdemokraten. Das Congress Centrum an der Saar ist proppenvoll, alle sind nervös. Neun Minuten Redezeit hat jeder Kandidat an diesem und den folgenden 22 Abenden. Wer anfängt, bestimmt das Los. Es fällt heute auf den früheren NRW-Finanzminister Nobert Walter-Borjans und die schwäbische Abgeordnete Saskia Esken. Fünf Minuten haben sie für ihr Eröffnungsplädoyer: Esken stellt Borjans vor, Borjans präsentiert Esken, da lässt es sich leichter selbst loben. Borjans hat Steuer-CDs gekauft, mit deren Hilfe der Fiskus sieben Milliarden Euro eingetrieben hat. Eskens ist Netzpolitikerin im Bundestag.

Als Nächste sprechen Karl Lauterbach und Nina Scheer. Das heißt, hauptsächlich redet Lauterbach. Von den fünf Minuten Redezeit nimmt er sich mehr als drei. Scheer hoppelt hinterher. Das fällt unangenehm auf. Bei den nächsten Treffen werden sie tauschen, erst die Umweltpolitikerin Scheer, dann der Medizin-Professor. Das klappt dann besser.

Nach der Vorstellungsrunde befragt der Moderator die Kandidaten eine Dreiviertelstunde lang. Danach ist das Publikum dran. Redezeit: 60 Sekunden pro Frage. Ralf Stegner schafft es, etwa siebzig Worte pro Minuten abzufeuern, für ein sozialdemokratisches Grundsatzprogramm braucht er 145 Sekunden. Dann zupft Gesine Schwan ihn energisch am Ärmel. Jetzt ist sie dran. Von den acht Kandidaten-Paaren steigt eines schon in Saarbrücken aus und empfiehlt, Walter-Borjans und Esken zu wählen. Nach zweieinhalb Stunden ist die erste Regionalkonferenz vorbei. Niemand wurde verletzt, alle blieben fair.

Friedberg, 9. September

Einen Reisebus haben sie schon lange nicht mehr voll bekommen, um zu einer SPD-Veranstaltung zu fahren. 42 Anmeldungen hat Sebastian Maier auf der Liste. Und ein paar junge Parteimitglieder fahren die halbe Stunde mit dem Zug von Frankfurt nach Friedberg. „Die Partei liebt es, wenn man mitreden kann“, sagt Maier, der Geschäftsführer der Frankfurter SPD ist. Im Bus wird sich freundlich um die hintersten Plätze gestritten, einer droht damit, die Schiedskommission einzuschalten. Sozialdemokratischer Humor.

Vorne im Bus sitzt Mario Morales, ein freundlicher Mann mittleren Alters, der in Frankfurt als Filmemacher arbeitet. Morales hat einige Zeit in Frankreich gelebt. Als Emmanuel Macron aufbrach, das französische Parteiensystem umzukrempeln, war Morales dabei. Er half in der Anfangszeit bei „En marche“ mit. Und jetzt sitzt er für die SPD im Bus. Ernüchterung? „Nein, nein“, versichert Morales und lächelt. Er sei sich gar nicht sicher, ob die SPD wie Macrons Partei eine Bewegung werden müsse, um erfolgreich zu sein. Die Frau auf dem Sitz hinter ihm widerspricht: „Friedensbewegung, Abrüstungsbewegung, die SPD war schon immer eine soziale Bewegung, das hat sie groß gemacht.“ An Macron hat Morales begeistert, dass er charismatisch war, die Elite und die normalen Bürger erreicht habe. Die SPD hinke zu sehr einer schon vergangenen Welt hinterher. Es brauche Leute an der Spitze, die auch vor einer Kamera gut aussähen, die die Inhalte gut verkauften, findet er. Auf die Frage, welches Kandidatenduo er gut findet, weiß Morales keine Antwort. Kennt er denn wenigstens einen tollen SPD-Politiker? Leider nein.