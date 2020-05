Streit in der SPD : Johannes Kahrs legt Bundestagsmandat und sämtliche Ämter nieder

Der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs legt sein Bundestagsmandat sowie sämtliche Ämter – wie etwa das als Obmann des Haushaltsausschusses – nieder. Kahrs begründete seinen Schritt am Dienstag in in der Sitzung der SPD-Fraktion in Berlin damit, dass er bei der Nominierung des Bundestags-Wehrbeauftragten von seiner Fraktion nicht berücksichtigt wurde.

„Als langjähriger Berichterstatter für das Verteidigungsministerium im Haushaltsausschuss hätte ich gerne für das Amt des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages kandidiert“, schrieb Kahrs in einer Erklärung. Fraktionschef Rolf Mützenich habe nun aber die bisherige Fraktionsvize Eva Högl für dieses Amt vorgeschlagen. „Ich akzeptiere dies und wünsche ihr viel Erfolg“, schrieb dazu Kahrs. Er selbst suche nun aber „außerhalb der Politik einen Neuanfang“.

Högl soll als Wehrbeauftragte den bisherigen Amtsinhaber Klaus-Peter Bartels ablösen. Auch diese Entscheidung ist in der SPD umstritten. Der 56 Jahre Kahrs war bisher direkt gewählter SPD-Abgeordneter für den Wahlkreis Hamburg-Mitte. Er war bisher auch Sprecher des einflussreichen Seeheimer Kreises des rechten Flügels der SPD. Er ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestags. Sein Twitter-Account ist mittlerweile gelöscht.